Τέμπη: Η Κωνσταντοπούλου καλεί την αντιπολίτευση για κοινό αίτημα σύστασης προανακριτικής επιτροπής

Συνάντηση των αρχηγών της αντιπολίτευσης τη Δευτέρα 5 Μαΐου για την κατάθεση αιτήματος προανακριτικής επιτροπής πρότεινε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Ζητώντας τον λόγο, μετά την ανακοίνωση της παραλαβής από τη Βουλή της ποινικής δικογραφίας για τα Τέμπη, που αφορά στους διατελέσαντες υπουργούς Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Σπίρτζη και Κώστα Καραμανλή, η κ. Κωνσταντοπούλου είπε ότι απευθύνει «ευθεία και ανοιχτή πρόσκληση σε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και στους αρχηγούς τους.

«Αυτή δεν είναι μια στιγμή κομματικών υπολογισμών αλλά κοινωνικής, ηθικής και πολιτικής ευθύνης, απέναντι στις νέες μεθοδεύσεις που ήδη οργανώνονται, να κάνουν, δηλαδή, ό,τι έκαναν με τον Τριαντόπουλο» είπε η κ. Κωνσταντοπούλου.

Ζήτησε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης «να αρθούμε στο ύψος της οφειλής μας: Καλώ τους αρχηγούς της αντιπολίτευσης, την επόμενη Δευτέρα 5 Μαΐου, να συναντηθούμε σε συμβούλιο αντιπολίτευσης και να συμφωνήσουμε για την κατάθεση αιτήματος προανακριτικής επιτροπής, όπως επιβάλλεται, και καλώ την κυβέρνηση να τοποθετηθεί εάν έχει την πρόθεση να καταθέσει, η ίδια, αίτημα προανακριτικής επιτροπής, εάν ο κ. Μητσοτάκης έχει την πρόθεση να θέσει τον εαυτό του στη διάθεση κάθε αρμόδιας αρχής και της προανακριτικής επιτροπής, και εάν θα δεχθείτε κύριοι της κυβέρνησης με πρώτο τον κ. Μητσοτάκη, την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών σας».

Πηγή: skai.gr

