Κορυφώνεται η σύγκρουση για τα Τέμπη

Του Αντώνη Αντζολέτου

Με τη σημερινή ολοκλήρωση των διαδικασιών για την προεδρία της Δημοκρατίας και την εκλογή του Κώστα Τασούλα στο ανώτατο πολιτειακό αξίωμα η πολιτική ατζέντα αναμένεται να επικεντρωθεί σχεδόν αποκλειστικά στο δυστύχημα των Τεμπών. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση συγκρούονται καθημερινά για τον χρόνο που εμφανίστηκαν τα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας και θα αποτελέσουν μέρος της δικογραφίας αφού πρώτα διαπιστωθεί η γνησιότητά τους. Αυτή η πραγματογνωμοσύνη αναμένεται να κρίνει και το πώς θα κινηθούν τα κόμματα.

Το «σφυροκόπημα» της αντιπολίτευσης θα είναι συνεχές με στόχο η σύγκρουση να μεταφερθεί στη Βουλή. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα πως θα κινηθούν οι διαδικασίες. Ακόμα και η συζήτηση στην Ολομέλεια για τη σύσταση της προανακριτικής επιτροπής δεν είναι σίγουρο πότε θα διεξαχθεί. Θα έχει ενδιαφέρον ποια θα είναι τα πρόσωπα που θα την απαρτίσουν μετά το «πράσινο φως» που θα δοθεί από τους «300» της Βουλής. Εικόνα δεν υπάρχει ούτε για την προ ημερησίας που έχουν ζητήσει ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νέα Αριστερά, αλλά και για την πρόταση δυσπιστίας. Τα ευρήματα των ερευνών θα καθορίσουν το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα από εδώ και πέρα. Άπαντες αναμένουν τα δύο πορίσματα για την τραγωδία στα Τέμπη: του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων. Από την αντιπολίτευση, πάντως έχουν ήδη αρχίσουν να απαιτούν μάρτυρας της προανακριτικής να κληθεί και ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Είναι πολλά τα στελέχη και οι βουλευτές που το ζητούν και είναι μια κίνηση που αποσκοπεί στο να πιεστεί ακόμα πιο πολύ η πλειοψηφία και να μπει στο «κάδρο» ακόμα πιο εμφατικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Τα κόμματα της κεντροαριστεράς μέσα σε αυτό το περιβάλλον δεν έχουν καταφέρει να βρουν ένα κοινό βηματισμό. Μπορεί το μέτωπο στην Ολομέλεια να είναι κοινό, όποτε κληθούν να τοποθετηθούν, ωστόσο είναι εμφανές πως δεν αποτελούν μια «ψυχή». Ορόσημο ενδεχομένως και για τις εξελίξεις συνολικά να αποτελέσει η επέτειος των δυο χρόνων από το τραγικό δυστύχημα. Κινητοποιήσεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν στα τέλη του μήνα σε όλη την Ελλάδα με στόχο το πρέσιγκ στην κυβέρνηση να αυξηθεί σημαντικά.

