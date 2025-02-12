Του Γιάννη Ανυφαντή

Τέταρτη και τυχερή αναμένεται να είναι η σημερινή ψηφοφορία για την ανάδειξη του Πρώτου Πολίτη της χώρας, με τον Κωνσταντίνο Τασούλα να εκλέγεται 9ος Πρόεδρος της τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας.

Έχοντας συγκεντρώσει πλειοψηφία 160 θετικών ψήφων στις 3 προηγούμενες - άκαρπες - ψηφοφορίες, η σημερινή ειδική συνεδρίαση της ολομέλειας αναμένεται να βγάλει «λευκό καπνό», καθώς στην τέταρτη ψηφοφορία ο συνταγματικός πήχης πέφτει στις 151 ψήφους (απόλυτη πλειοψηφία). Εκτός από τους 156 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, θετικά για τον κ. Τασούλα αναμένεται να τοποθετηθούν και οι ανεξάρτητοι: Αντώνης Σαμαράς (πρώην πρωθυπουργός), Μάριος Σαλμάς (προερχόμενος από τη ΝΔ), Χάρης Κατσιβαρδάς (προερχόμενος από τους Σπαρτιάτες) και Παύλος Σαράκης (προερχόμενος από την Ελληνική Λύση).

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον πάντως παρουσιάζει η σειρά με την οποία θα κόψουν το νήμα οι υπόλοιποι υποψήφιοι για το ύπατο πολιτειακό αξίωμα, καθώς μία απουσία των βουλευτών της Νέας Αριστεράς από την ψηφοφορία θα οδηγούσε σε ανακατατάξεις, με τον υποψήφιο του ΠΑΣΟΚ, Τάσο Γιαννίτση να παίρνει κεφάλι από τη Λούκα Κατσέλη (υποψηφιότητα της Κουμουνδούρου), που θα πέσει στις 29 θετικές ψήφους. Η πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναμένεται να συγκεντρώσει εκ νέου 34 θετικές ψήφους. Μέχρι και αργά χθες το βράδυ πάντως, η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς και το Πολιτικό Γραφείο του κόμματος συνεδρίαζαν, χωρίς να έχουν αποφασίσει τη στάση τους. Από την ψηφοφορία πάντως θα απέχουν και οι 6 ανεξάρτητοι βουλευτές του Κινήματος Δημοκρατίας, ενώ ο κ. Κυριακού που προτάθηκε από τη Νίκη και στηρίζεται και από τους Σπαρτιάτες αναμένεται να λάβει 14 θετικές ψήφους. Για μία ακόμα ψηφοφορία, ισχυρή αναμένεται να είναι και η παρουσία των βουλευτών που θα δηλώσουν «παρών».

Αμέσως μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, ο νυν πρόεδρος του Σώματος, Νικήτας Κακλαμάνης θα μεταβεί στον δεύτερο όροφο του ελληνικού κοινοβουλίου στο γραφείο 258 – που διατηρούσε στο παρελθόν ο Κ. Καραμανλής – και χρησιμοποιεί ο απερχόμενος πρόεδρος της Βουλής, προκειμένου να τον ενημερώσει επίσημα για τα αποτελέσματα. Η διαδικασία θα καλύπτεται από τις 10.00 το πρωί από το κανάλι της Βουλής, με την ορκωμοσία του νέου Προέδρου της Δημοκρατίας να διεξάγεται στις 13 Μαρτίου, οπότε και λήγει η θητεία της Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Πηγή: skai.gr

