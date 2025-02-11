Σε ένδειξη αποδοκιμασίας στο πρόσωπο του Κώστα Τασούλα, ανέφερε ότι θα απέχει η Νέα αριστερά από την αυριανή τελευταία ψηφοφορία για την εκλογή ΠτΔ, καθώς σύμφωνα με πηγές του κόμματος τον θεωρεί «έναν εκ των βασικών συντελεστών της κοινοβουλευτικής συγκάλυψης στο έγκλημα των Τεμπών, των υποκλοπών και της Πύλου».

Αναλυτικά οι πηγές τις Νέας Αριστεράς επεσήμαναν: «Έπειτα από κοινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και του Πολιτικού Γραφείου της Νέας Αριστεράς αποφασίστηκε η μη συμμετοχή των βουλευτών και των βουλευτριών του κόμματος στην αυριανή τελευταία ψηφοφορία για την εκλογή ΠτΔ ως ένδειξη αποδοκιμασίας στο πρόσωπο του Κ. Τασούλα. Ενός εκ των βασικών συντελεστών της κοινοβουλευτικής συγκάλυψης στο έγκλημα των Τεμπών, των υποκλοπών και της Πύλου.

Το πρωί, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης θα παραχωρήσει δήλωση στο περιστύλιο».



Πηγή: skai.gr

