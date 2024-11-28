Γεραπετρίτης για ελληνοτουρκικά και Α. Σαμαρά: «Θα συνεχίσουμε στη λογική του διαλόγου χωρίς φόβο»

Για το παρασκήνιο αλλά και τις εξελίξεις στον διάλογο με την Άγκυρα, τις τελευταίες προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ αλλά και τις πρόσφατες δηλώσεις του Αντώνη Σαμαρά που οδήγησαν στην διαγραφή του από τη Νέα Δημοκρατία μίλησε στον Real FM ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Για τις δηλώσεις Γκιουλέρ: «Όλες οι θέσεις οι οποίες αναπτύσσονται, για τη γαλάζια πατρίδα, τις θαλάσσιες ζώνες, την αποστρατικοποίηση, τις γκρίζες ζώνες, είναι όλες θεωρίες τουρκικές, οι οποίες έχουν αναπτυχθεί εδώ και δεκαετίες. Δεν πιστεύαμε ότι επρόκειτο από τη μία μέρα στην άλλη να αναιρεθούν οι θέσεις αυτές. Και για το λόγο αυτό κάναμε μία βασική επιλογή: να προχωρήσουμε στη βάση μιας Θετικής Ατζέντας. Δηλαδή να χτίσουμε την εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο κυβερνήσεων και των δύο λαών, πρωτίστως στα κεφάλαια εκείνα, τα οποία μπορούν να μας ενώνουν και στη συνέχεια να κάνουμε την απόπειρα να λύσουμε και τα πολύ μεγαλύτερα διαρκή θέματα, τα οποία μας ταλανίζουν» είπε ο Ελληνας ΥΠΕΞ.

«Εμείς πάντοτε απαντούμε με σύνεση και φρόνηση, με βαθιά γνώση του διεθνούς δικαίου, με βαθιά γνώση όλης της ιστορικής διαδρομής που έχει οδηγήσει εδώ. Αλλά θέλω να είμαι πάρα πολύ σαφής. Πρώτον, δεν πρόκειται να συζητήσουμε ποτέ θέματα, τα οποία ανάγονται στην κυριαρχία της χώρας, διότι αυτά συνιστούν μονομερές, αναπαλλοτρίωτο και αναφαίρετο δικαίωμα της πατρίδας μας. Και δεύτερον, η Ελλάδα θα συζητά πάντοτε με όρους διεθνούς δικαίου. Και σήμερα μπορεί να συζητά και από όρους ισχύος» τόνισε σε άλλο σημείο.

Για τον Αντώνη Σαμαρά και τις δηλώσεις του «με τον τρομοκράτη της άλλης πλευράς δεν συζητάς»

«Σσέβομαι ιδιαιτέρως και τον κύριο Σαμαρά και την ιστορική του διαδρομή και τη συμβολή του στη χώρα. Από την άλλη πλευρά, δεν μου επιτρέπεται, ως εκ της θέσεώς μου, να σχολιάσω την άσκηση της αρμοδιότητας του Πρωθυπουργού. Εγώ εκεί που μπορώ να απαντήσω είναι στα θέματα εξωτερικής πολιτικής» απάντησε ο Γ. Γεραπετρίτης.

Στην ερώτηση αν τελικά «συμφέρει να συζητάμε με την Τουρκία;» ο υπουργός απάντησε:

«Υπάρχουν τρεις δρόμοι: ο δρόμος του διαλόγου....ο δρόμος της αδράνειας, της ακινησίας και ένας τρίτος δρόμος, ο οποίος είναι ο πόλεμος.

Η αδράνεια και η ακινησία δεν είναι επιλογή - ανά πάσα στιγμή μπορεί να έχουμε ένα θερμό επεισόδιο και να έχουμε μία νέα περίπτωση Σμηναγού Ηλιάκη» δήλωσε ο ΥΠΕΞ

Άρα, μεταξύ αυτών των τριών δρόμων η δική μας επιλογή είναι η επιλογή του διαλόγου. Μία επιλογή, η οποία έρχεται με σύνεση και με σωφροσύνη [...] Για μένα δεν είναι επιλογή η αδράνεια και η ακινησία. Πολλώ δε μάλλον δεν είναι επιλογή ο πόλεμος. Θα συνεχίσουμε στη λογική του διαλόγου, της αυτοπεποίθησης, της σύνεσης, της σωφροσύνης, χωρίς φόβο» τόνισε ο ΥΠΕΞ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

