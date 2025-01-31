Τουρκικά ΜΜΕ: «Ο Δένδιας δεν θέλει την πώληση των πυραύλων Meteor στην Τουρκία»

Διαστάσεις έχει λάβει στα τουρκικά ΜΜΕ η κίνηση του υπουργού Άμυνας να διαμαρτυρηθεί στην πρέσβη της Γαλλίας στην Αθήνα για το ενδεχόμενο να πωληθούν πύραυλοι Meteor στην Τουρκία: «Ο Δένδιας δεν θέλει την πώληση των πυραύλων Meteor στην Τουρκία» αναφέρουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

Tηλεοπτικό δίκτυο HABER GLOBAL:Η πώληση των πυραύλων Meteor στην Τουρκία έχει προκαλέσει ανησυχία στην Αθήνα. Ο υπουργός Άμυνας της Ελλάδας Νίκος Δένδιας αντέδρασε έντονα στην πιθανότητα η Γαλλία να πουλήσει τους πυραύλους στην Τουρκία και εξέφρασε τη δυσαρέσκεια του στην πρέσβη της Γαλλίας στην Ελλάδα.

Η Τουρκία σχεδιάζει να εντάξει στο οπλοστάσιό της τους πυραύλους Meteor και ήδη κάνει διαπραγματεύσεις με τους κατασκευαστές του πυραύλου. Αυτό έχει προκαλέσει την οργή της Ελλάδας που αντιδρά σε όσα σχεδιάζουν οι Γάλλοι. Ο υπουργός Άμυνας της Ελλάδας Νίκος Δένδιας συναντήθηκε με την πρέσβη της Γαλλίας στην Αθήνα Laurence Auer και της δήλωσε πως η Αθήνα είναι ξεκάθαρα αντίθετη στην πώληση των πυραύλων Meteor στην Τουρκία. Της δήλωσε επίσης πως αυτό δεν αρμόζει στις άψογες στρατηγικές σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ των δυο χωρών.

«Η Ελλάδα με τα Rafale και τους Meteor έχει αποκτήσει υπεροχή στους αιθέρες»

THΛΕΟΠΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ HABER GLOBAL: Oι πύραυλοι Meteor κατασκευάζονται από μια μεγάλη κοινοπραξία που μεταξύ των χωρών είναι η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία και Γερμανία. Η Γαλλία αντιδρούσε στην πώλησή τους στην Τουρκία.

Όμως, την περασμένη εβδομάδα υπήρξαν πληροφορίες πως η Βρετανία έπεισε τη Γαλλία για να πραγματοποιηθεί αυτή η πώληση. Οι Meteor χαρακτηρίζονται ως ένα από τα πιο κρίσιμα όπλα των αερομαχιών. Με βεληνεκές που ξεπερνάει τα 100 χιλιόμετρα και εξελιγμένο σύστημα εντοπισμού. Αναλυτές εκτιμούν πως η απόκτηση τους από την Τουρκία, θα φέρει την ισορροπία στους αιθέρες, καθώς η Ελλάδα έχει αποκτήσει υπεροχή με τα μαχητικά Rafale και τους συγκεκριμένους πυραύλους. Οι Meteor θα βοηθήσουν έτσι ώστε η Τουρκία να ενισχυθεί η Αεροπορία σε άμυνα αλλά και σε επίθεση έτσι ώστε να διατηρήσει τη στρατηγική της ισχύ».

Τουρκία: «Θέλουμε να αγοράσουμε 40 Eurofighter από την Αγγλία»

«Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για τα F-16

Πηγές τουρκικού υπουργείου Άμυνας: «Όπως λέγαμε πάντα, προτεραιότητά μας είναι να καλύψουμε αυτές τις ανάγκες με τα εγχώρια και εθνικά οπλικά μας συστήματα. Έως ότου τα οπλικά μας συστήματα, όπως το KAAN, HÜRJET, KIZILELMA και ANKA-3 είναι έτοιμα για χρήση, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για την αγορά F-16 και Eurofighters που χρειάζεται η Πολεμική μας Αεροπορία. Στο πλαίσιο αυτό, το Έγγραφο Προδιαγραφών Απαιτήσεων που συντάχθηκε για την προμήθεια 40 αεροσκαφών Eurofighter Typhoon έχει σταλεί στο Υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου και στην αρμόδια εταιρεία. Αναμένουμε να λάβουμε την προσφορά τις επόμενες ημέρες. Οι τεχνικές διαπραγματεύσεις μας για τα F-16 προχωρούν επίσης θετικά».

Μilliyet: «Η απόκτηση των πυραύλων Meteor από την Τουρκία θα εξυπηρετήσει την ειρήνη»

«Δεν θα υπάρχει η πιθανότητα της σύγκρουσης που θα κατέληγε με την υπεροχή της Ελλάδας»

Οζάι Σεντίρ, διευθυντής της Milliyet: «O Nίκος Δένδιας δήλωσε στην πρέσβη της Γαλλίας ότι η Ελλάδα είναι αντίθετη στην πώληση των πυραύλων Μeteor στην Τουρκία από την κοινοπραξία, που συμμετέχει και η Γαλλίας.

Όταν ολοκληρωθεί η πώληση των πυραύλων αέρος - αέρος Μeteor, που τα αεροσκάφη είναι αδύνατο να διαφύγουν και των οποίων η εμβέλεια είναι περίπου διπλάσια από τους πυραύλους που χρησιμοποιούμε, στην Τουρκία, ο κίνδυνος σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών θα μειωθεί στο μηδέν.

Κάποιοι λένε ότι η Δύση θα επέμβει και δεν θα επιτρέψει έναν ολοκληρωτικό πόλεμο υπό πίεση μπορεί να ονειρεύονται ότι είναι ήρωες για πάντα καταρρίπτοντας ένα ή πάρα πολλά αεροπλάνα σε αυτή την ελεγχόμενη σύγκρουση, και μπορεί ακόμη και να προσπαθήσουν να το κάνουν.

Η κατοχή πυραύλων Meteor από την Τουρκία θα σημάνει ότι αυτό το τρελό σχέδιο των συμφερόντων θα μείνει στο ράφι για πάντα.

Δεν θα υπήρχε ελεγχόμενη σύγκρουση μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας που θα κατέληγε με την υπεροχή της Ελλάδας.και αυτό θα δημιουργήσει συνθήκες όπου δεν θα υπάρχει τέτοια πίεση δεν θα βρει καμία ανταπόκριση στην Άγκυρα».

Ολοκληρώθηκε το «προεδρικό μέγαρο» στα κατεχόμενα της Κύπρου

Τουρκικά ΜΜΕ: Είναι στα πρότυπα του προεδρικού μεγάρου στην Άγκυρα

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.