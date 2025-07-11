Τη βαθιά οδύνη για τους θανάτους ναυτικών με φόντο τις επιθέσεις των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα, εξέφρασε η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Μελίνα Τραυλού, αναφερόμενη στη θαλάσσια ασφάλεια.

«Εκφράζουμε τη βαθιά μας οδύνη για την απώλεια ναυτικών εν ώρα καθήκοντος, καθώς και για τις επιθέσεις σε πλοία που υπηρετούν την ομαλή λειτουργία της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η στοχοποίηση της ναυτιλίας, οικονομικά, πολιτικά και επιχειρησιακά, πλήττει τη διεθνή ασφάλεια και την ευημερία των πολιτών του κόσμου.

Η προστασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας είναι χρέος όλων μας, καθώς αποτελεί θεμέλιο ειρήνης, σταθερότητας και ανθρωπισμού. Οι θάλασσες οφείλουν να είναι ελεύθερες και ασφαλείς».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.