«Το τελευταίο πράγμα που απασχολεί τους πολίτες ενόψει ευρωεκλογών είναι μία αντιπαράθεση για τα πόθεν έσχες. Όμως, είναι μία θεσμική υποχρέωση όλων όσοι την έχουν να κλείνουν αυτό το θέμα αμέσως μόλις αναλαμβάνουν, ή σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να μην ανοίγει στην πραγματικότητα ποτέ» ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ.

«Πρώτον, δεν κατέθεσε πόθεν έσχες ο κ. Κασσελάκης, δεν κατέθεσε δήλωση περιουσιακής κατάστασης, σε ένα σόου που μάλλον φαίνεται για φιάσκο όπως εξελίχθηκε,-σήμερα μόνον έχουν βγάλει εννιά ανακοινώσεις για να δικαιολογήσουν τον πανικό τους- κατέθεσε ένα μονοσέλιδο excel με κάποια στοιχεία κατά δήλωσή του, τα οποία καλή τη πίστη εμείς τα δεχόμαστε. Με βάση αυτά τα στοιχεία γεννούνται ακόμα περισσότερα ερωτήματα απ' όσα είχαμε μέχρι την ημέρα που κατέθεσε το μονοσέλιδο excel. Δεδομένο πρώτο, πριν τα ερωτήματα, και σημαντικότερο, ότι υπάρχει μία διαπιστωμένη πλέον παράβαση του νόμου, γιατί 31/12/2023 ήταν σε αλλοδαπή εταιρεία, ενώ ο νόμος το απαγόρευε» πρόσθεσε.

Επίσης, υπογράμμισε ότι υπάρχει ένας δανεισμός ο οποίος ισοδυναμεί περίπου με τα επενδυτικά προϊόντα του κ. Κασσελάκη. «Υπάρχει μία πολυτελέστατη ζωή με ελικόπτερα, η οποία το ξαναλέω δεν είμαστε από τους πολιτικούς χώρους που ποινικοποιούμε τη ζωή κάποιου, η οποία φαίνεται ότι κοστίζει πολλά λεφτά το μήνα. Δεν συνάδουν. Τα εισοδήματα στη συνέχεια καταλήγουν, είτε σε καταθέσεις, είτε σε κάποια επενδυτικά προϊόντα. Υπάρχουν όμως και χρέη. Αυτά είναι ένα ισοζύγιο» είπε.

«Υπάρχουν όμως και δύο ψέματα, μόνο δύο την τελευταία μέρα. Είναι και άλλα προηγούμενα. Ψέμα πρώτο. Δεν έχει, λέει, τη δυνατότητα, επειδή δεν λειτουργεί η πλατφόρμα να κάνει την κατάθεση του πόθεν έσχες του, του αρχικού, της αρχικής δήλωσης - γιατί είχα και εγώ υποχρέωση να κάνω τον Ιανουάριο και την έκανα το Φεβρουάριο ένα μήνα μετά την ανάληψη των καθηκόντων μου - γιατί λέει δεν λειτουργεί η πλατφόρμα. Ψέμα. Υπάρχει μία νέα πλατφόρμα υπό επεξεργασία που θα είναι σύντομα διαθέσιμη, όμως λειτουργεί ακόμα. Η προηγούμενη πλατφόρμα, η οποία δέχεται αρχικές δηλώσεις πόθεν έσχες και μάλιστα υπάρχει και ρητή αναφορά αν δει κανείς το σύστημα του πόθεν έσχες, μπορεί να μπει να το δει, ότι οι δηλώσεις οι αρχικές που θα γίνουν με την ισχύουσα πλατφόρμα έχουν ισχύ και θα ισχύσουν στην επόμενη. Ψέμα δεύτερο. Λέει: ανοίξτε την πλατφόρμα και την επόμενη στιγμή εγώ θα καταθέσω. Σας εξήγησα ότι μπορεί και τώρα. Την ίδια στιγμή τι λέει; Ότι μου λείπουν κάποια στοιχεία IRS για να καταθέσω. Είτε του λείπουν στοιχεία, είτε μπορεί ανά πάσα στιγμή να καταθέσει» συμπλήρωσε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι ο κ. Κασσελάκης μπλέκει, όπως είπε χαρακτηριστικά, σκοπίμως άσχετα μεταξύ τους πράγματα. «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, την αρχική δήλωση πόθεν έσχες, δηλαδή, με τι λεφτά μπαίνει στην πολιτική, με τι δάνεια, με τι σπίτια, θα ήθελα να σχολιάσω και για τα 40 σπίτια του πρωθυπουργού, άλλο ψέμα του κ. Κασσελάκη. Αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης το έκανε το 2004. Έκτοτε μέχρι σήμερα ελέγχεται εξονυχιστικά 20 χρόνια, όπως και όλοι οι πολιτικοί. Προσέξτε ποιο είναι το θράσος και η αλαζονεία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ελέγχεται, ουδέν έχει ανευρεθεί, δεν υπάρχει καμία υπόθεση ανοικτή και όλα αυτά, έχουν ελεγχθεί από επιτροπές στις οποίες συμμετέχουν βουλευτές όλων των κομμάτων. Όλων και του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ ανήκω στην κατηγορία των ανθρώπων που είχαμε υποχρέωση για αρχική δήλωση όπως και ο κ. Κασσελάκης. Εγώ λοιπόν που ανέλαβα υφυπουργός και δεν ήθελα να αφήνω ένα θέμα να αιωρείται, ήρθα εντός της προθεσμίας και έκανα την αρχική δήλωση. Βρήκα την πλατφόρμα ανοιχτή και την έκανα. Ο κ. Κασσελάκης είναι στην κατηγορία αυτή. Δεν είναι στην κατηγορία των πολιτικών όχι μόνο πολιτικών αρχηγών, που ελέγχονται για 5,10,15 χρόνια. Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο» είπε.

Επίσης, επανέλαβε ότι ο πρωθυπουργός 20 χρόνια εντός των προθεσμιών και με τον προβλεπόμενο τρόπο όχι φιέστα και μονοσέλιδο excel, κάνει δήλωση περιουσιακής κατάστασης κατά τον νόμο. «Δηλαδή, με δικαιολογητικά, με εξτρέ από τις τράπεζες, αυτό είναι πόθεν έσχες. Αυτό κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό που έκανε ο Στέφανος Κασσελάκης ήταν φιάσκο. Σόου και φιάσκο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει πόθεν έσχες. Είκοσι χρόνια. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο. Ρωτήσανε για τον επικοινωνιολόγο τον κ. Γκρίνμπεργκ. Απάντησα και σήμερα. Έχει σύμβαση με τη ΝΔ κόβει τιμολόγια και πληρώνεται. Όλα αυτά κατατίθενται και στην ΑΑΔΕ όπως όλα τα τιμολόγια και οι συμβάσεις στον ισολογισμό του κόμματος. Αν υπάρχει κάτι μεμπτό κατά τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όχι λάσπη στον ανεμιστήρα, να έρθει να μας το πει και να καλέσει τη δικαιοσύνη. Επειδή όμως δεν υπάρχει και αυτές είναι χυδαίες συκοφαντίες οι οποίες μάλιστα στρέφονται και κατά επαγγελματιών που έχουν εργαστεί σε πολλές χώρες, καλύτερα να τις αφήσει στην άκρη. Αυτά που λέμε εμείς είναι πραγματικά, είναι ερωτήματα τα οποία προκύπτουν από επίσημα στοιχεία» ανέφερε.

Απαντώντας σε ερώτηση για το κόστος της προεκλογικής καμπάνιας σημείωσε ότι η ΝΔ προτιμά, επιλέγει στρατηγικά, να χρησιμοποιήσει τα χρήματα αυτά στη διαδικτυακή καμπάνια και όχι σε αφίσες, που ρυπαίνουν όλη την Ελλάδα. «Θα απολογηθούμε, ενώ το κάνουμε by the book στον ΣΥΡΙΖΑ που γεμίζει με αφίσες όλη Ελλάδα;» είπε

Για το ενδεχόμενο να υπάρξει μεγάλη αποχή ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι η κυβέρνηση προσπαθώντας να την αντιμετωπίσει ψήφισε την επιστολική ψήφο. «'Αρα, κάναμε καταρχάς, το μόνο που μπορούσαμε να κάνουμε ως προς το θεσμικό όπλο το οποίο είχαμε. Το δεύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να πείσουμε τους πολίτες να ψηφίσουν και γιατί το «φοβόμαστε» παραπάνω; Γιατί παραδοσιακά οι ευρωεκλογές έχουν αυξημένη αποχή. Εδώ μιλάμε για μία διαδικασία ευρωεκλογών που για πρώτη φορά, μετά το 2009, δεν συμπίπτει με αυτοδιοικητικές εκλογές, άρα ναι υπάρχει ανησυχία, γι΄αυτό και οφείλουμε να πείσουμε τους πολίτες να συμμετέχουν και να τους πούμε, ότι τα αποτελέσματα καθορίζονται από τους ψηφίσαντες, από τους παρόντες. 'Αρα δεν πρέπει κανείς να αφήσει τους άλλους κα καθορίσουν ένα αποτέλεσμα, χωρίς οι ίδιοι να ασκήσουν το δικό τους εκλογικό δικαίωμα. Και νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας θα κάνουμε ότι καλύτερο μπορούμε για να έχουμε την μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή» ανέφερε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.