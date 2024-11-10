Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Στη δικαιοσύνη προσφεύγει ο ΣΥΡΙΖΑ για το πόθεν έσχες και τις offshore του Κασσελάκη - «Πρέπει να ελεγχθούν από τις αρμόδιες αρχές»

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Πολιτική Γραμματεία του κόμματος θα συνεδριάσει εκτάκτως αύριο, Δευτέρα, ώστε να δώσει το «πράσινο φως» για την προσφυγή

κασσελακης SYRIZA

Στη Δικαιοσύνη αναμένεται να προσφύγει αύριο Δευτέρα (10.11.24) ο ΣΥΡΙΖΑ «για τα αμείλικτα και αναπάντητα ερωτήματα» σχετικά με το πόθεν έσχες και τις offshore εταιρίες του Στέφανου Κασσελάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Πολιτική Γραμματεία του κόμματος θα συνεδριάσει εκτάκτως αύριο, Δευτέρα, ώστε να δώσει το «πράσινο φως» για την προσφυγή,

Όπως αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του κόμματος: 

«Αυτές τις ώρες ο Στέφανος Κασσελάκης με την αμέριστη συμπαράσταση και άλλων κέντρων, δίνει λυσσαλέα μάχη για να απωλέσει ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Κουβαλάει ήδη το στίγμα  της αποστασίας και της λογικής, "έχασα κι έφυγα".

Για τα αμείλικτα και αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με το πόθεν έσχες και τις οφσορ είναι σαφές ότι πρέπει να ελεγχθεί από τις αρμόδιες αρχές. 

Αυτό που αναζητά σε κάθε περίπτωση είναι πολιτικό σωσίβιο στον μη αυτοδύναμο κ. Μητσοτάκη και τη διαπλοκή». 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης πόθεν έσχες
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark