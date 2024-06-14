«Έχουμε μπροστά μας ένα μεγάλο, σημαντικό και δύσκολο έργο που πρέπει να το υλοποιήσουμε, με μοναδικό σκοπό να κάνουμε καλύτερη τη ζωή των πολιτών, ιδίως σε ό,τι αφορά στην διεπαφή τους με το Δημόσιο, καθώς και να οργανώσουμε μια καλύτερη και ισχυρότερη αυτοδιοίκηση», τόνισε ο νέος υπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος, στην τελετή παράδοσης - παραλαβής του υπουργείου.

Στη σύντομη ομιλία του, ο κ. Λιβάνιος, μέχρι πρότινος αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, εξήρε το έργο της απερχόμενης υπουργού, Νίκης Κεραμέως, σημειώνοντας ότι παρόλο που αναλαμβάνει ένα πολύ δύσκολο χαρτοφυλάκιο, εξέφρασε βεβαιότητα ότι θα είναι πολύ αποτελεσματική και ως υπουργός Εργασίας. Δήλωσε ικανοποιημένος που θα συνεργαστεί με τους νέους υφυπουργούς, Βασίλη Σπανάκη, αρμόδιο για την αυτοδιοικηση και Κώστα Γκιουλέκα, αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας - Θράκης, καθώς και με τη νυν υφυπουργό Βιβή Χαραλαμπογιάννη, για την οποία σημείωσε ότι είναι συγκινημένος που θα ξανασυνεργαστούν, καθώς ήταν η διευθύντρια του γραφείου του, όταν πριν από 10 χρόνια ανέλαβε γενικός γραμματέας στο ίδιο υπουργείο.

Η κα Κεραμέως από την πλευρά της, είπε ότι ολοκληρώνεται ένας πολύ γόνιμος κύκλος στο υπουργείο Εσωτερικών και ανοίγει ένας νέος στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Κάνοντας έναν απολογισμό της θητείας της ως υπουργός Εσωτερικών, έκανε λόγο για υλοποίηση σημαντικών μεταρρυθμίσεων τους τελευταίους 12 μήνες, αναφέροντας ενδεικτικά τη θέσπιση και λειτουργία της επιστολικής ψήφου, τη θεσμοθέτηση του νέου πλαισίου επιλογής διοικήσεων φορέων του Δημοσίου, την παρουσίαση του νέου συστήματος κινήτρων και ανταμοιβής (bonus παραγωγικότητας), την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στην στοχοθεσία των προϊσταμένων στο Δημόσιο, κλπ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

