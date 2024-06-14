Ζωή Ράπτη: Με ψηφιακή μετάβαση θα βελτιωθούν δείκτες της οικονομίας

«Οι start up επιχειρήσεις, η 4η Βιομηχανική Επανάσταση και η Τεχνητή Νοημοσύνη, τα διλήμματα της σύγκλισης του ψηφιακού κόσμου με τον υλικό και η ψηφιακή μετάβαση της οικονομίας, είναι ζητήματα που χρήζουν ειδικού χειρισμού, εντονότατης προσπάθειας και συνεργασίας - και στο εσωτερικό της χώρας αλλά και σε διακρατικό και διεθνές επίπεδο».

Αυτό σημείωσε σε δήλωσή της η νέα υφυπουργός Ανάπτυξης, Ζωή Ράπτη, με αφορμή την ανάληψη των καθηκόντων της με αρμοδιότητα τον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας.

Αναλυτικά, η υφυπουργός δήλωσε: «Είναι μεγάλη τιμή για εμένα η ανάθεση από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ενός τομέα ευθύνης στο, κρίσιμο για την οικονομία της χώρας, υπουργείο Ανάπτυξης, και μάλιστα εκείνου που αφορά στην Έρευνα, την Καινοτομία και τις Νέες Τεχνολογίες.

Σ' αυτούς τους τομείς ήδη λαμβάνει χώρα, σε καθημερινή βάση, μία κοσμογονία και εκεί θα κριθεί το κατά πόσον η πατρίδα μας θα συμμετέχει πρωταγωνιστικά σε αυτό το παγκόσμιο γίγνεσθαι.

Οι start up επιχειρήσεις, η 4η Βιομηχανική Επανάσταση και η Τεχνητή Νοημοσύνη, τα διλήμματα της σύγκλισης του ψηφιακού κόσμου με τον υλικό και η ψηφιακή μετάβαση της οικονομίας, είναι ζητήματα που χρήζουν ειδικού χειρισμού, εντονότατης προσπάθειας και συνεργασίας - και στο εσωτερικό της χώρας αλλά και σε διακρατικό και διεθνές επίπεδο.

Αναπτύσσοντας ακριβώς αυτούς τους τομείς, μπορούμε να ελπίζουμε σε περαιτέρω βελτίωση των δεικτών της οικονομίας μας, σε δημιουργία πολλών και καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας και στον επαναπατρισμό πολλών ταλαντούχων μας επιστημόνων και επαγγελματιών, που θα βρίσκουν πλέον χώρο ανάπτυξης και διάκρισης μέσα στη χώρα μας.

Δεσμεύομαι να υπηρετήσω τη θέση ευθύνης που μου ανέθεσε ο πρωθυπουργός με όλες τις δυνάμεις μου».



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

