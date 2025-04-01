Τουρκική αντιπολίτευση: Έχουμε κυβέρνηση χούντας, έγινε πραξικόπημα

Έχουμε κυβέρνηση χούντας, έχει γίνει πραξικόπημα, λέει η τουρκική αντιπολίτευση, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

Ο αρχηγός του CHP κάλεσε τους Ευρωπαίους να σταματήσουν να στηρίζουν τη χούντα και είπε πως το επόμενο έτος αλλάζει η κυβέρνηση στην Τουρκία.

Οζγκιουρ Οζέλ, πρόεδρος Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος: «Aυτό που εξηγώ είναι η απόπειρα πραξικοπήματος στην Τουρκία. Δεν μπορείς να απομακρύνεις τις κάλπες και μετά να εμφανίζεται ο υπουργός Οικονομικών Μεχμέτ Σιμσέκ στο Λονδίνο και να διεκδικεί επενδύσεις. Αν κύριε θέλεις να επενδύσεις στην Τουρκία να ξέρεις πως εδώ είναι ένα απολυταρχικό κράτος. Το λέω σε όσους σχεδιάζουν το μέλλον του με την κύριο Ερντογάν.

Δεν μπορείς ως Ευρωπαίος να παριστάνεις τον δημοκράτη στην Ευρώπη, να δίνεις στήριξη στο απολυταρχικό κράτος στην Τουρκία,να βλέπεις την Τουρκία ως αποθήκη προσφύγων και να λές πως θα τους δίνουμε χρήματα για τη Συρία, και να λές πως τον τουρκικό στρατό θα τον κάνω ασπίδα στην Ευρώπη. όλοι αυτοί να ξέρουν πως το επόμενο έτος θα αλλάξει η κυβέρνηση στην Τουρκία.

H σημερινή κυβέρνηση ειναι μια κυβέρνηση χούντας είναι αυταρχική. Όποιος επιθυμεί ας συνάψει σχέσεις μαζί της κι ας κάνει τα σχέδια του».

