Ισραήλ: Γι αυτά τα οπλικά συστήματα συζήτησε ο Μητσοτάκης με στελέχη της αμυντικής βιομηχανίας

Θερμό ήταν το κλίμα κατά τη συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη - Μπενιαμίν Νετανιάχου την Κυριακή στο Ισραήλ, με τους δύο ηγέτες να επαναβεβαιώνουν τη στρατηγική σχέση των δύο χωρών.
Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν η περαιτέρω εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας στους τομείς της ενέργειας και της άμυνας, και βέβαια οι περιφερειακές εξελίξεις.
Ο πρωθυπουργός συναντήθηκε και με στελέχη της αμυντικής βιομηχανίας του Ισραήλ.
Σε ό,τι αφορά τα εξοπλιστικά, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Σταύρου Ιωαννίδη, είναι γεγονός ότι η Αθήνα ενδιαφέρεται για ισραηλινούς εξοπλισμούς, πρώτα απ’ όλα το σύστημα BARAK για την αεράμυνα, το οποίο θα είναι ένα από τα μέρη της «Ασπίδας του Αχιλλέα», του αντιαεροπορικού θόλου.
Επίσης τις συλλογές SPICE για τα μαχητικά F-16 που μετατρέπουν τις βόμβες γενικής χρήσης σε κατευθυνόμενα όπλα, τα βλήματα ακριβείας SPIKE NLOS που πρόκειται να προμηθευτεί η χώρα μας εντός του έτους για τον στρατό ξηράς και το πολεμικό ναυτικό, αλλά και τους υπερηχητικούς πυραύλους RAMPAGE για τα F-16, με εκπροσώπους των ισραηλινών εταιρειών που τους κατασκευάζουν να είναι παρόντες στη συνάντηση της Κυριακής με τον πρωθυπουργό.
Τέλος, συζητήθηκε η ενίσχυση της ελληνοϊσραηλινής συνεργασίας στην 120 Πτέρυγα Εκπαίδευσης Αέρος της Καλαμάτας όπου εκπαιδεύονται οι πιλότοι μας, ενώ συζητήθηκε η συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας σε νέα προγράμματα σε ποσοστό που μπορεί να φτάνει έως το 25%.
