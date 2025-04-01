Ισραήλ: Γι αυτά τα οπλικά συστήματα συζήτησε ο Μητσοτάκης με στελέχη της αμυντικής βιομηχανίας

Θερμό ήταν το κλίμα κατά τη συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη - Μπενιαμίν Νετανιάχου την Κυριακή στο Ισραήλ, με τους δύο ηγέτες να επαναβεβαιώνουν τη στρατηγική σχέση των δύο χωρών.



Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν η περαιτέρω εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας στους τομείς της ενέργειας και της άμυνας, και βέβαια οι περιφερειακές εξελίξεις.



Ο πρωθυπουργός συναντήθηκε και με στελέχη της αμυντικής βιομηχανίας του Ισραήλ.

Σε ό,τι αφορά τα εξοπλιστικά, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Σταύρου Ιωαννίδη, είναι γεγονός ότι η Αθήνα ενδιαφέρεται για ισραηλινούς εξοπλισμούς, πρώτα απ’ όλα το σύστημα BARAK για την αεράμυνα, το οποίο θα είναι ένα από τα μέρη της «Ασπίδας του Αχιλλέα», του αντιαεροπορικού θόλου.

SPIKE - Natan Flayer - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5306990

Επίσης τις συλλογές SPICE για τα μαχητικά F-16 που μετατρέπουν τις βόμβες γενικής χρήσης σε κατευθυνόμενα όπλα, τα βλήματα ακριβείας SPIKE NLOS που πρόκειται να προμηθευτεί η χώρα μας εντός του έτους για τον στρατό ξηράς και το πολεμικό ναυτικό, αλλά και τους υπερηχητικούς πυραύλους RAMPAGE για τα F-16, με εκπροσώπους των ισραηλινών εταιρειών που τους κατασκευάζουν να είναι παρόντες στη συνάντηση της Κυριακής με τον πρωθυπουργό.

RAMPAGE - President.az, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=128398509

Τέλος, συζητήθηκε η ενίσχυση της ελληνοϊσραηλινής συνεργασίας στην 120 Πτέρυγα Εκπαίδευσης Αέρος της Καλαμάτας όπου εκπαιδεύονται οι πιλότοι μας, ενώ συζητήθηκε η συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας σε νέα προγράμματα σε ποσοστό που μπορεί να φτάνει έως το 25%.

BARAK 8 - ​​​​​ Georges Seguin (Okki) - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7086066

