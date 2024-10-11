Απάντηση στον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη δίνουν ανώτατες διπλωματικές πηγές στην εφημερίδα Hurriyet λέγοντας ουσιαστικά ότι δεν υπάρχει αλλαγή στις θέσεις των δύο χωρών για τα θέματα του Αιγαίου.

Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, οι τουρκικές πηγές αναφέρουν ότι «αν δε βρεθεί λύση η Άγκυρα θέλει να οδηγήσει όλες τις διαφορές στη διεθνή δικαιοδοσία ως πακέτο».

Οι τουρκικές διπλωματικές πηγές ξεκαθαρίζουν όσον αφορά τον ελληνοτουρκικό διάλογο ότι:

-Σύμφωνα με την Τουρκία, δεν είναι απολύτως δυνατό να περιοριστούν οι διαφορές στο Αιγαίο σε ένα μόνο θέμα. Η συντριπτική πλειονότητα των θαλάσσιων και αεροπορικών προβλημάτων είναι νομικά διασυνδεδεμένα. Είναι νομική απαίτηση να αντιμετωπιστούν αυτά τα ζητήματα μαζί.

- Στόχος της Άγκυρας είναι να μην αφήσει άλυτα ζητήματα που μπορεί να δημιουργήσουν ένταση και κρίση και έτσι να δημιουργήσει μια μόνιμη ηρεμία στις σχέσεις.

-Η Άγκυρα επιθυμεί μια μόνιμη, συνολική και δίκαιη λύση σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο σε διαφορές όπως τα χωρικά ύδατα και το εύρος του εναέριου χώρου,

των γεωγραφικών σχηματισμών που δεν έχει καθοριστεί η κυριαρχία τους, η στρατιωτικοποιήση των νησιών με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς και η διαχείριση του FIR.

-- Εάν δεν μπορεί να επιτευχθεί λύση ως αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων, η Άγκυρα έχει επίσης βάλει στην ατζέντα της να μεταφέρει τις διαφορές στη διεθνή δικαιοδοσία ως πακέτο. Ωστόσο, πριν φτάσει σε αυτό το στάδιο, η Ελλάδα πρέπει επίσης να άρει τις επιφυλάξεις που έχει θέσει στην εξουσία του Διεθνούς Δικαστηρίου.

-Η Ελλάδα πρέπει να σταματήσει τις προσπάθειές της που αρνείται την εθνική ταυτότητα της τουρκικής μειονότητας, που δεν αναγνωρίσει τους εκλεγμένους θρησκευτικούς ηγέτες της, που περιορίζει τις ευκαιρίες εκπαίδευσης, που εν ολίγοις, που εκφοβίζουν την τουρκική μειονότητα.



Η Ελλάδα θα πρέπει επίσης να αναθεωρήσει την προσέγγισή της για τους «ομογενείς» που δεν καλύπτονται από τη Συνθήκη της Λωζάνης.

* Όσοι κατοικούν σε Θεσσαλονίκη, Ρόδο και Κω δεν εμπίπτουν στο μειονοτικό πλαίσιο που ορίζει η Συνθήκη της Λωζάνης. Απαίτηση της Άγκυρας είναι η ελληνική πολιτεία να λάβει μέτρα προς αυτούς στη βάση των οικουμενικών αξιών και σύμφωνα με τα ανθρώπινα και μειονοτικά δικαιώματα.

Ράμα: Ο Ερντογάν μας έδωσε μεγάλη ποσότητα drones καμικάζι

Την επίσκεψη του Τούρκου προέδρου στα Τίρανα σχολιάζει επίσης ο Μανώλης Κωστίδης. Οι στενές σχέσεις των δύο χωρών επισφραγίστηκαν με το «δώρο» του Τούρκου προέδρου στην Αλβανία, έναν αριθμό από drones καμικάζι,

«Η Τουρκία στέλνει ένα μήνυμα πως η Αλβανία είναι ανίκητη» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Τα τουρκικά drones- καμικάζι που χρησιμοποιήθηκαν εναντίον της Αρμενίας, στοχεύουν και τεθωρακισμένα οχήματα.

Ο Ερντογάν έχτισε και δώρισε στην Αλβανία το μεγαλύτερο τζαμί των Βαλκανών

Παράλληλα, ο Τούρκος πρόεδρος εγκαινίασε το νέο τέμενος της αλβανικής πρωτεύουσας Namazgja που ανεγέρθη με τουρκική χρηματοδότηση. Πρόκειται για το μεγαλύτερο τζαμί των Βαλκανίων με χωρητικότητα για 8.000- 10.000 πιστούς.

«Σήμερα είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος, καθώς εγκαινιάζουμε το τζαμί Ναμαζγκιάχ του οποίου η θεμελίωση έγινε το 2015 και είναι το μεγαλύτερο τζαμί των Βαλκανίων. Παρακαλώ στον Θεό μου να είναι ευοίωνο. Αυτό το μεγαλύτερο τζαμί της γεωγραφίας των Βαλκανίων, πιστεύω πως θα είναι ένα επιπλέον δείγμα της κοινής μας ιστορίας που ξεπερνάει τους 6 αιώνες και της αδελφοσύνης μας.Mαζί με τον χώρο προσευχής, υπάρχει χώρος για αίθουσα συνεδρίων, αίθουσα διαδασκαλίας Κορανίου,αίθουσες διδασκαλίας.χώρος εκθέσεων, βιβλιοθήκη, ασανσέρ για άτομα με ειδικές ανάγκες, χώροι εργασίας και κέντρο πολιτισμού. Το τζαμί μας το χτίσαμε με την λογική ενός συμπλέγματος» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ερντογάν.

Τουρκικά ΜΜΕ: «Η Γερμανία θέτει όρους για τα Eurofighter στην Τουρκία»

Σε ένα ακόμα θέμα που αναφέρεται ο τουρκικός τύπος σήμερα είναι τα Eurofighter. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν αρκετά δημοσιεύματα του τουρκικού τύπου η Γερμανία θέτει ως όρο να σταματήσουν οι τουρκικές εδαφικές διεκδικήσεις για τα ελληνικά νησιά.

«Στον γερμανικό Τύπο αναφέρουν πως οι S-400 που αγοράστηκαν απο την Ρωσία έχουν δημιουργήσει προβλήματα, πως η Τουρκία αποκλείστηκε απο το πρόγραμμα των F-35 πως η πώληση των F-16 δεν έχει γίνει μέχρι και σήμερα, και πως η Τουρκία έχασε την υπεροχή στο Αιγαίο έναντι της Ελλάδας. Αναφέρουν επίσης πως η Γερμανία για την πώληση των 20 Eurofighter που θέλει να αγοράσει η Τουρκία, βάζει όρο απαγόρευσης πτήσεων στο Αιγαίο. Η Γερμανία για την πώληση των αεροσκαφών έχει θέσει δυο όρους να σταματήσουν οι σκληρές δηλώσεις του Ερντογάν και ο τερματισμός των εδαφικών διεκδικήσεων σχετικά με τα νησιά του Αιγαίου.Αν αυτοί οι όροι δεν γίνουν αποδεκτοί, η Τουρκία δεν θα καταφέρει να πάρει τα Εurofighter» σχολιάζει η παρουσιάστρια της Haber Global, Σαϊνούρ Τεζέλ.





