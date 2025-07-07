Κέλλας: Για την κυβέρνησή μας ο πρωτογενής τομέας είναι οι άνθρωποι του

Ο ΣΥΡΙΖΑ, αντί να σκέφτεται ποιος μετέχει στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, θα ήταν καλύτερα να προβληματιστεί με τα προβλήματα στην παράταξή του και τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων, ήταν η απάντηση που επεφύλασσε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χρήστος Κέλλας, στην προσωπική επίθεση που δέχθηκε από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλη Κόκκαλη, αναφορικά με την παραμονή του στην κυβέρνηση, κατά τη συζήτηση επίκαιρης ερώτησης του βουλευτή με θέμα τις αποζημιώσεις σε δενδρώδεις καλλιέργειες και αγρούς από φερτά υλικά και τις απαιτούμενες ΚΥΑ, που δεν έχουν έως σήμερα εκδοθεί.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, με την έναρξη της συζήτησης της επίκαιρης ερώτησής του, σχολίασε την παραμονή του Χρήστου Κέλλα στην κυβέρνηση, προκαλώντας την αντίδραση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

«Ποιος θα απαντήσει; Ο κ. Ανδριανός; (σ.σ.καθόταν δίπλα στον κ. Κέλλα στα υπουργικά έδρανα). Δεν περίμενα να σας δω εδώ. Είχα την εντύπωση, κάτι ακούστηκε σήμερα, ότι θα παραιτηθείτε. Δεν περίμενα να σας δω μετά από αυτές τις αποκαλύψεις. Γιατί κάνετε έτσι; Γιατί; Πού είδατε το περίεργο; Ο βουλευτής Πέλλας Λάκης Βασιλειάδης, χθες σε συνέντευξη, στο Documento, είπε ότι είναι θέμα ηθικής τάξεως για τους υφυπουργούς. Και εσείς γελάτε; Γελάτε. Αλήθεια, για απαντήστε. Ισχύουν ή δεν ισχύουν; Ως νέο Μαυρογυαλούρο θα σας θυμούνται, κύριε Κέλλα», είπε ο κ. Κόκκαλης.

"Κύριε Κόκκαλη, πραγματικά με εντυπωσιάζετε. Θα ήταν προτιμότερο να ασχοληθείτε με τα προβλήματα στην παράταξή σας και στο κόμμα σας παρά να σκέφτεστε ποιοι θα είναι στην κυβέρνηση", σχολίασε ο κ. Κέλλας και συνέχισε, απευθυνόμενος στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ: "το βλέπετε καθημερινά σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Και ισχυρή κυβέρνηση υπάρχει και ισχυρός πρωθυπουργός υπάρχει και αυτός είναι ο οποίος λαμβάνει τις αποφάσεις. Ο λαϊκισμός σας δεν έχει όρια. Το ζήσαμε εδώ και μερικά χρόνια και ευτυχώς που είχαμε την τετραετία στη διακυβέρνησή σας, για να σας καταλάβει και ο κόσμος και σας έστειλε από εκεί που ήρθατε".

"Λαϊκιστής; Ο Γενικός Γραμματέας του δικού σας υπουργείου, Στρατάκος, είπε ότι εσείς δεν ζείτε χωρίς τα ρουσφέτια. Και εγώ είμαι ο λαϊκιστής; Σας κακολογούσε ο Γενικός Γραμματέας; Τα κάνατε ή τζάμπα σας κακολογούνε; Δεν ντρέπεστε να λέτε ότι είμαστε λαϊκιστές; Δεν ντρέπεστε; Και πετάτε τη μπάλα στην εξέδρα, με το τι κάνει η κυβέρνηση; Τα κάνατε τα ρουσφέτια ή δεν τα κάνατε; Πρέπει να μάθει ο λαός. Ναι ή όχι; Εγώ είπα ότι δεν ζείτε χωρίς ρουσφέτια ή ο Στρατάκος;", είπε ο Βασίλης Κόκκαλης.

"Καθίσταται σαφές κύριε Κόκκαλη ότι κανένα ενδιαφέρον δεν έχετε για το τι θα πάρουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στη Θεσσαλία. Απολύτως κανένα ενδιαφέρον! Πείτε πρώτα τα δικά σας και μετά πάτε στους άλλους", είπε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και επέμεινε: "Κοιτάξτε τα προσωπικά σας".

Σε σχέση με το αντικείμενο της επίκαιρης ερώτησης, ο Βασίλης Κόκκαλης είπε ότι συμπληρώνονται σχεδόν δύο χρόνια, από τον Daniel, και ενώ ο ΕΛΓΑ είναι ήδη έτοιμος, η κυβέρνηση δεν εκδίδει τις ΚΥΑ για τα φερτά υλικά και τις δενδρώδεις καλλιέργειες. "Δεν πρέπει να απολογηθείτε γι΄αυτό; Πρέπει. Προφανώς είχατε στο μυαλό σας άλλα πράγματα. Τα ρουσφέτια. Και όχι μόνο εσείς. Δεν πρέπει να απολογηθείτε; Πότε επιτέλους θα βγουν οι ΚΥΑ, ώστε να αποζημιωθούν οι πληγέντες αγρότες;", είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

"Για την κυβέρνηση και για τον ίδιο τον πρωθυπουργό μας, η στήριξη και η ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα της χώρας, αποτελεί κύρια προτεραιότητα", είπε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και αναφέρθηκε στις προκλήσεις και τα πλήγματα που δέχεται ο πρωτογενής τομέας, "κυρίως λόγω της κλιματικής αλλαγής".

"Γνωρίζω, από πρώτο χέρι, τις πληγές που μετράει η Λάρισα, αλλά και ολόκληρη η Θεσσαλία από τις καταστροφικές πλημμύρες του Daniel και του Elias. Ήταν η μεγαλύτερη καταστροφή την οποία έπρεπε να διαχειριστεί το ελληνικό κράτος στην ιστορία του. Γι΄αυτό και, ως κυβέρνηση και ως ΥΠΑΑΤ, βρισκόμαστε από την πρώτη στιγμή δίπλα τους, για να τους στηρίξουμε με κάθε δυνατό τρόπο να ορθοποδήσουν", είπε ο κ. Κέλλας. Αναφερόμενος στις ζημιές στο φυτικό κεφάλαιο, στις δενδρώδεις καλλιέργειες του νομού Λαρίσης, ο υφυπουργός ενημέρωσε ότι οι γεωτεχνικές υπηρεσίες του ΕΛΓΑ ολοκλήρωσαν τις εξατομικευμένες εκτιμήσεις, για τις ζημιές του φυτικού κεφαλαίου. Για τη Θεσσαλία έχουν υποβληθεί 7.900 δηλώσεις που αφορούν το φυτικό κεφάλαιο, οι ζημιές στη Θεσσαλία, λόγω Daniel και Elias, έχουν ενταχθεί στο θεσμικό πλαίσιο της κρατικής αρωγής και επισπεύδον υπουργείο για την έκδοση της ΚΥΑ είναι το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. "Απομένουν κάποιες υπηρεσιακές διαδικασίες, ώστε το υπουργείο να προχωρήσει στις αποζημιώσεις. Ήδη το ΔΣ του ΕΛΓΑ έχει στείλει πλήρη έκθεση στο υπουργείο Πολιτικής Προστασίας", είπε ο κ. Κέλλας και σημείωσε ότι η πολιτεία έχει ήδη καλύψει μεγάλο μέρος των ζημιών.

Ανέφερε, επίσης, ότι ως πρώτη κρατική αρωγή στην περιφέρεια Θεσσαλία έχουν πιστωθεί 62,85 εκατομμύρια ευρώ σε 22.964 περιπτώσεις αγροτών και κτηνοτρόφων. Ειδικά στην περιφερειακή ενότητα Λάρισας έχουν πιστωθεί συνολικά 24.490.000 ευρώ, σε 9.119 δικαιούχους αγρότες και κτηνοτρόφους. "Οι αποζημιώσεις, κατά τη συντριπτική πλειονότητα, έχουν δοθεί, ενώ επίκεινται εντός της εβδομάδος η άμεση πληρωμή των τελευταίων 1100 φακέλων που υπάρχουν στο υπουργείο και στην περιφέρεια Θεσσαλίας", είπε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και προσέθεσε ότι στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής προς τις πληγείσες επιχειρήσεις, φορείς και εκμεταλλεύσεις, στην περιφέρεια Θεσσαλίας έχουν πιστωθεί 90 εκατομμύρια ευρώ σε 14.000 δικαιούχους αγρότες και κτηνοτρόφους. Οι υπηρεσίες του υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας συνεργάζονται με τις υπηρεσίες της περιφέρειας για την δρομολόγηση της έκδοσης των αποφάσεων, τελικής επιχορήγησης".

"Να πείτε το ακριβές χρονοδιάγραμμα έκδοσης της ΚΥΑ για τα φερτά υλικά και πληρωμής των αγροτών", ανέφερε ο κ. Κόκκαλης και δεν απέκλεισε να έγιναν αδικίες και με τον ΕΛΓΑ στη Θεσσαλία.

Για την αποζημίωση για απώλεια εισοδήματος από ακαλλιέργητα χωράφια της περιφερειακής ενότητας Λάρισας, λόγω φερτών υλικών, ο κ. Κέλλας είπε ότι επίκειται άμεσα η έκδοση της ΚΥΑ. Προϋπόθεση για τη χορήγηση της κρατικής ενίσχυσης, η οποία χορηγείται ανά είδος καλλιέργειας, είναι η δήλωση των αγροτεμαχίων στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του 2023 για να γίνει η χωρική τους συσχέτιση, όπως είπε ο υφυπουργός και ενημέρωσε ότι τα αιτήματα των αγροτών έχουν πιστοποιηθεί βάσει της εικόνας από το δορυφόρο και θα αποζημιωθούν άμεσα. Η ΚΥΑ έχει υπογραφεί από τον κ. Τσιάρα και πλέον βρίσκεται στο γραφείο του υφυπουργού Οικονομικών Θάνου Πετραλιά για να υπογραφεί ίσως και σήμερα.

«Για την κυβέρνησή μας, ο πρωτογενής τομέας είναι οι άνθρωποι του. Αυτούς θα συνεχίζουμε να στηρίζουμε, ανταποκρινόμενοι άμεσα στις ανάγκες και στα δίκαια αιτήματά τους», είπε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

