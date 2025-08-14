Κεφαλογιάννης κατά Πελετίδη: «Κατώτερος των περιστάσεων ο Δήμος Πατρέων»

Μετωπική επίθεση στον δήμαρχο Πατρέων Κωνσταντίνο Πελετίδη εξαπέλυσε ο Γιάννης Κεφαλογιάννης στη σκιά των μεγάλων πυρκαγιών στην Αχαΐα. «Ο Δήμος Πατρέων στάθηκε κατώτερος των περιστάσεων» δήλωσε χαρακτηριστικά, απαντώντας στις καταγγελίες του δημάρχου, ο οποίος υποστήριξε χθες ότι όσοι αγνόησαν τα μηνύματα του 112 για εκκενώσεις ήταν αυτοί που έσωσαν τις περιουσίες του, ενώ παράλληλα στηλίτευσε το κεντρικό κράτος για τη λειτουργία του.

Συγκεκριμένα, ο κ. Πελετίδης μιλώντας χθες σε ραδιοφωνικό σταθμό είπε πως για τις πυρκαγιές πρέπει να γίνονται πολλά περισσότερα λέγοντας πως «δεν μπορούμε να λέμε “εγώ έβγαλα το σήμα και τελείωσε”». Ακόμη, ο κ. Πελετίδης επιτέθηκε χθες και στην κυβέρνηση, με αφορμή τις προληπτικές εκκενώσεις νοσοκομείων λέγοντας: «Το Καραμανδάνειο εκκενώνεται, το ίδιο και το Κωνσταντοπούλειο και οι περιοχές μας όλες εκκενώνονται. Το θέμα είναι πώς φθάσαμε σε αυτό το σημείο, όλη η πόλη να καίγεται, να τους παρακαλάμε για να έχουμε τα πυροσβεστικά μέσα που χρειάζονται για να αντιμετωπιστεί η πυρκαγιά και να μην τα έχουμε. Δυστυχώς, εκ του αποτελέσματος αποδεικνύεται ότι από την ανεπάρκειά τους καίγεται η πόλη μας».

Παράλληλα, για τα προβλήματα υδροδότησης, ο Δήμος Πατρέων, χθες, στη σελίδα του στο Facebook κοινοποίησε δήλωση του προέδρου της δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης της περιοχής (ΔΕΥΑΠ), ο οποίος είπε πως για τις πυρκαγιές έχουν ευθύνη τα… αστικά κόμματα.

Σε αυτό το κλίμα, ο ΓΙάννης Κεφαλογιάννης. επιτιθέμενος στον δήμαρχο Πατρέων, σημείωσε χαρακτηριστικά: «ο Δήμος Πατρέων στάθηκε κατώτερος των περιστάσεων. Στον τομέα της πρόληψης είδαμε πολλά ακαθάριστα οικόπεδα, στην προσπάθεια κατάσβεσης μικρή συνδρομή, και στην προστασία της ανθρώπινης ζωής άκουσα τον Δήμαρχο κ. Πελετίδη να ενθαρρύνει τους πολίτες να μην εφαρμόσουν τις οδηγίες του 112 κάτι που θεωρώ εγκληματικό και επικίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια» κατήγγειλε ο υπουργός.

Ο κ. Κεφαλογιάννης ανέφερε καόμη ότι τις τελευταίες ημέρες έχουν καεί πάνω από 100.000 στρέμματα, ενώ σημείωσε ότι υπήρξαν κακόβουλες ενέργειες, καθώς κάποιοι ήθελαν η φωτιά να μπει στην Πάτρα. «Δεν θα επιτρέψουμε καμία αμφισβήτηση στο 112», επισήμανε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης, ενώ αναφέρθηκε και στον αυξημένο αριθμό πυροσβεστών.

Επιπλέον, υπενθύμισε ότι πλέον ισχύουν αυξημένες ποινές για εμπρησμούς. Τέλος, αναφέρθηκε και στα fake news που κυκλοφόρησαν, όπως τις φήμες για νεκρό, καταστροφή της ΒΙΠΕ Πάτρας και φωτιά μέσα στον αστικό ιστό.

Η ανάρτηση του κ. Πελετίδη στο Facebook:

Αναλυτικά η δήλωση του Γ. Κεφαλογιάννη

«Καλησπέρα,

Να ευχαριστήσω θερμά τις γυναίκες και τους άνδρες του Πυροσβεστικού Σώματος, τους εθελοντές πυροσβέστες και τους εθελοντές της Πολιτικής Προστασίας, τις Ένοπλες Δυνάμεις, την Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, το ΕΚΑΒ και όλους όσοι έχουν δώσει τιτάνια μάχη τα τελευταία 24 ώρα.

Ο κρατικός μηχανισμός από άκρη σε άκρη κλήθηκε να διαχειριστεί εκατοντάδες μέτωπα σε όλη την Ελλάδα.

Αυτή τη στιγμή διανύουμε το δεύτερο πιο δύσκολο καλοκαίρι βάσει πυρομετεωρολογικών συνθηκών σε ό,τι αφορά τις πυρκαγιές.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα σφοδρές πυρκαγιές με μεγάλη δυσκολία στην αντιμετώπισή τους σε ολόκληρη την Μεσόγειο όπως είδαμε στην Ισπανία, την Ιταλία, την Κροατία, την Αλβανία, την Γαλλία, την Τουρκία.

Οι καιρικές συνθήκες είναι ιδιαίτερα δυσμενείς: η ατμόσφαιρα παραμένει ξηρή από την προηγούμενη Πέμπτη, οι θερμοκρασίες είναι πολύ υψηλές και οι άνεμοι πνέουν θυελλώδεις με ριπές που φτάνουν έως και τα 9 μποφόρ.

Έως τώρα είχαμε 6 ημέρες με κόκκινο συναγερμό και 29 ημέρες με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Σε τέτοιες συνθήκες, ακόμη και μια σπίθα αρκεί για να ξεσπάσει ανεξέλεγκτη πυρκαγιά.

Πρόκειται για μια συγκυρία καιρικών και γεωγραφικών παραγόντων που δεν επιτρέπουν κανένα περιθώριο εφησυχασμού.

Δευτέρα και Τρίτη εκδηλώθηκαν πάνω από 150 νέες αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα

Ιδιαίτερα μας απασχολήσαν πολλαπλά μέτωπα στη δυτική Ελλάδα γεγονός που απαίτησε διασπορά δυνάμεων για την αντιμετώπισή τους. Κατά μέσο όρο το Πυροσβεστικό Σώμα καλείται να διαχειριστεί περίπου 40 πυρκαγιές ανά ημέρα, με τις τελευταίες ημέρες ο αριθμός να ανέρχεται πάνω από 70 ημερησίως.

Εξ αυτών, μεγάλες ήταν οι πυρκαγιές σε Κεφαλονιά, Ζάκυνθο, Φιλιππιάδα, Αχαΐα, Άρτα, Πρέβεζα, Βόνιτσα, Αιτωλικό και Χίο.

Με τα έως τώρα δεδομένα από το σύστημα Copernicus οι πληγείσες εκτάσεις για Ζάκυνθο, Αχαΐα, Χίο και Φιλιππιάδα προσεγγίζουν τα 100.000 στρέμματα με πολύ μικρό ποσοστό καμένου δάσους.

Στην Αχαΐα συγκεκριμένα, η πρώτη πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Ίσωμα, όπου διερευνώνται τα αίτια. Ακολούθησαν ενάρξεις στα Δεμένικα και το Πλατάνι οι οποίες αντιμετωπίστηκαν άμεσα καθώς και στα Συχαινά, ενώ είχαμε και απόπειρα στην περιοχή Βούντενη.

Υπάρχουν σαφείς ενδείξεις έως και αποδείξεις κακόβουλων ενεργειών που οδήγησαν σε αυτές τις πυρκαγιές.

Δυστυχώς φάνηκε ότι κάποιοι ήθελαν η φωτιά να μπει μέσα στην Πάτρα, με καταστροφικές συνέπειες, την ίδια ώρα που οι κύριες δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούσαν στο Δυτικό μέτωπο.

Σε αυτό το σημείο, θέλω να ευχαριστήσω ξανά θερμά τους πυροσβέστες, τους εθελοντές πυροσβέστες και την Πολιτική Προστασία, την Περιφέρεια, την Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα που απέτρεψαν τα σχέδια αυτά. Η κλιματική κρίση από μόνη της απαιτεί μία ριζική αλλαγή δόγματος από την πλευρά όλων και αυτό κάνουμε. Δεν πρόκειται όμως να ανεχθούμε σε καμία περίπτωση οποιονδήποτε θέτει σε ακραίο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και φυσικό περιβάλλον. Σε αυτό το πλαίσιο δεν αρκούν οι προσπάθειες του κεντρικού κράτους. Όλοι πρέπει να άλλαξουμε συμπεριφορά και να επενδύσουμε στην πρόληψη. Λυπάμαι πολύ αλλά ο Δήμος Πατρέων στάθηκε κατώτερος των περιστάσεων σε όλα τα επίπεδα. Στον τομέα της πρόληψης είδαμε πολλά ακαθάριστα οικόπεδα, στην προσπάθεια κατάσβεσης μικρή συνδρομή και στην προστασία της ανθρώπινης ζωής άκουσα τον Δήμαρχο κ. Πελετίδη να ενθαρρύνει τους πολίτες να μην εφαρμόσουν τις οδηγίες του 112 κάτι που θεωρώ εγκληματικό και επικίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια.

Αυτό δεν αποτελεί υπεύθυνη συμπεριφορά από τον Δήμαρχο της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της χώρας. Είναι δε υποκριτική στάση από την μία πλευρά να ζητείται η έκδοση 112 έντεκα φορές από τον Δήμο Πατρέων εκ των οποίων οι 8 από τον ίδιο τον Δήμαρχο και από τη άλλη ο κ. Πελετίδης να προτρέπει τους πολίτες να μην εφαρμόζουν τις δικές του εντολές.

Έχουμε ζήσει το Μάτι και δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να αμφισβητεί το 112 που σώζει στην κυριολεξία ζωές.

Σε όσους επίσης αμφισβητούν την επένδυση που έχει κάνει η Κυβέρνηση στην Πολιτική Προστασία και το Πυροσβεστικό Σώμα θέλω να θυμήσω τα εξής:

Φέτος το Πυροσβεστικό Σώμα έχει τον ιστορικά υψηλότερο αριθμό προσωπικού. Υπηρετούν πάνω από 18.000 άνδρες και γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων 2.500 εποχικών πυροσβεστών, αριθμό αυξημένο κατά 4.000 σε σχέση με το 2019 και 21 Ομάδες ΕΜΟΔΕ, οι γνωστοί δασοκομάντος, 1500 στον αριθμό με εξειδίκευση στις δασικές επιχειρήσεις.

Βρίσκεται σε εξέλιξη η πρόσληψη 137 δασοπυροσβεστών και το φθινόπωρο θα ακολουθήσει πρόσληψη 150 πυροσβεστών επί θητεία.

Η Ελλάδα σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat έχει τον 3ο υψηλότερο κατά κεφαλήν αριθμό πυροσβεστών στην Ευρώπη.

Τα τελευταία χρόνια, έχουν υλοποιηθεί δράσεις καθαρισμού και δημιουργίας αντιπυρικών ζωνών σε δάση και σε περιαστικές περιοχές που ξεπερνούν τα 600 εκ. ευρώ μέσω των προγραμμάτων AntiNero. Μόνο για το 2025 έχουν προκηρυχθεί έργα ύψους 210 εκ. για παρεμβάσεις σε 240.000 στρέμματα δασικής γης. Επιπλέον οι Δήμοι έλαβαν 40 εκ. οικονομική ενίσχυση για την Πολιτική Προστασία, όσα ακριβώς ζήτησαν μέσω ομόφωνης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ μέλος του οποίου είναι και ο κ. Πελετίδης.

Φέτος διπλάσιος αριθμός drones επιτηρεί καθημερινά, σε 24ωρη βάση, κομβικά σημεία της χώρας ενώ από περυσι εφαρμόζεται το δόγμα της έμφορτης εναέριας επιτήρησης.

Το φθινόπωρο, παραλαμβάνουμε τρία νέα αεροσκάφη επιτήρησης μέσω του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ», που συνολικά ανέρχεται στο ύψος των 2,1 δις ευρώ.

Όσον αφορά στον εξοπλισμό, πρόσφατα παραλάβαμε 164 νέα πυροσβεστικά οχήματα από τον συνολικό σχεδιασμό των 1.400, στο πλαίσιο του προγράμματος ΑΙΓΙΣ, που αφορά τον πλήρη εκσυγχρονισμό της Πολιτικής Προστασίας.

Ως κυβέρνηση ήμασταν οι πρώτοι που τονίσαμε τη σημασία της ατομικής ευθύνης που όλοι έχουμε στον τομέα της πρόληψης, εφαρμόζοντας το μέτρο του υποχρεωτικού καθαρισμού των ακινήτων.

Παράλληλα προχωρήσαμε σε μεγάλες αλλαγές στον ποινικό κώδικα αυστηροποιώντας τις ποινές για πράξεις αμέλειας ή δόλου που προκαλούν φυσικές καταστροφές, που πλέον τιμωρούνται με πολυετείς ποινές κάθειρξης.

Αυτή τη στιγμή στην Αχαΐα βρίσκονται κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής στους Δήμους Ακτίου-Βόνιτσας, Πατρέων και Δυτικής Αχαΐας. Το Σάββατο θα ξεκινήσουν οι αυτοψίες στους Δήμους Ζηρού και Αρταίων, οι οποίες θα ολοκληρωθούν μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Επιπλέον, τη Δευτέρα θα μεταβεί στην Πάτρα κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλής τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Θοδωρή Λιβάνιο ο οποίος θα προεδρεύσει ευρείας σύσκεψης με την συμμετοχή των τοπικών φορέων.

Ήδη έχει ανακοινωθεί η απαλλαγή από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) για τρία (3) έτη για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές ή ολική καταστροφή. Αναφέρομαι σε περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από πυρκαγιές από τον Ιούνιο 2025 μέχρι και σήμερα και έχουν επισήμως κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ σε μία σειρά από Fake News που δυστυχώς κυκλοφόρησαν την ώρα που οι πυροσβέστες μας έδιναν μία τιτάνια μάχη να προστατεύσουν ζωές, περιουσίες και φυσικό περιβάλλον.

Δεν υπάρχει κανένας νεκρός στην Αχαΐα όπως αναφέρθηκε σε ζωντανή μετάδοση από τηλεοπτικό σταθμό.

Δεν καταστραφηκε η Βιομηχανικη περιοχή της Πάτρας. Υπήρξαν ζημίες σε ένα εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο και σε έναν αποθηκευτικό χώρο επιχείρησης.

Δεν έπιασε φωτιά το Καραμανδάνειο Παιδιατρικό Νοσοκομείο.

Δεν εγκλωβίστηκαν 30 άνθρωποι στην περιοχή της Φιλιππιάδας.

Και αναγνωρίζοντας πόσο σοκαριστικό είναι να βλέπεις τη φωτιά από το σπίτι σου, ΟΧΙ η φωτιά δεν μπήκε στον αστικό ιστό της Πάτρας.

Η κλιματική Κρίση είναι εδώ. Οι συνθήκες έχουν αλλάξει και η χώρα μας τα τελευταία χρόνια έχει αναβαθμίσει κατά πολύ τις δυνατότητες της Πολιτικής Προστασίας και ιδιαίτερα του Πυροσβεστικού Σώματος.

Η πολιτική Προστασία μας αφορά όλους: Κεντρικό Κράτος, Τοπική Αυτοδιοίκηση και Κοινωνία των Πολιτών.

Θα είμαστε δίπλα σε όποιον έχει πληγεί.

Κλείνοντας θα ήθελα για μία ακόμα φορά να επαναλάβω ότι βρισκόμαστε στο μέσον του πιο δύσκολου σημείου της αντιπυρικής περιόδου και θα πρέπει όλοι μας να επιδεικνύουμε τον μέγιστο βαθμό προσοχής».

