Τις θέσεις των πρυτάνεων των ΑΕΙ γνωστοποίησε η Σύνοδος των Πρυτάνεων, που συνεδρίασε εκτάκτως σήμερα, Τετάρτη, σχετικά με το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας, που θα συζητηθεί αύριο, Πέμπτη, στην Ολομέλεια της Βουλής.

Σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση της Συνόδου, οι πρυτάνεις «με αίσθημα ευθύνης, επιβεβαιώνουν την αφοσίωσή τους στην εύρυθμη και δημοκρατική λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ώστε, σε μια εποχή μεγάλης πίεσης προς τις νέες γενιές, να συνεχίσουν να παρέχουν υψηλής ποιότητας παιδεία προς όφελος της κοινωνίας που υπηρετούν».

Αναλυτικότερα, αναφορικά με το θέμα της διαγραφής φοιτητών, η Σύνοδος εξέφρασε ικανοποίηση για το γεγονός ότι «ελήφθησαν υπόψη σε ένα βαθμό οι προτάσεις της ως προς τις διαγραφές φοιτητών στην τελική διαμόρφωση των άρθρων του νομοσχεδίου που αφορούν την ανώτατη εκπαίδευση». Ωστόσο, επανέλαβε την πρόταση να δίνεται η δυνατότητα στα Πανεπιστήμια αιτιολογημένης αντιμετώπισης «ειδικών» περιπτώσεων φοιτητών που κινδυνεύουν με διαγραφή, εντός περιορισμένου ποσοστιαίου ορίου, που θα ορίζεται στο νόμο.

Ως προς τα θέματα ασφάλειας των πανεπιστημίων, η Σύνοδος επανέλαβε την πάγια θέση της για τη σημασία λήψης μέτρων πολιτικής προστασίας, «ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής καθημερινότητα όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς και ότι, λόγω των ιδιαιτεροτήτων του κάθε Πανεπιστημίου, τα όποια μέτρα για την αντιμετώπιση περιστατικών βίας και παραβατικότητας δεν θα πρέπει να έχουν οριζόντια εφαρμογή».

Τέλος, ως προς τις πειθαρχικές διατάξεις, η Σύνοδος ανέφερε ότι οι προτεινόμενες ποινές είτε αφορούν φοιτητές/τριες είτε μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ «οφείλουν να είναι αναλογικές προς τη σοβαρότητα των παραπτωμάτων και να συνάδουν με τον παιδαγωγικό και κοινωνικό ρόλο των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

