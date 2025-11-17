Την άνευ λόγου προσαγωγή του γραμματέα της ΠΑΣΠ καταγγέλει το ΠΑΣΟΚ με ανακοίνωσή του, αφήνοντας υπονοούμενα κατά της κυβέρνησης και ζητώντας απαντήσεις για την τακτική της αστυνομίας πριν τη μεγάλη πορεία για την Επέτειο του Πολυτεχνείου.

Διαβάστε ΕΔΩ όλες τις εξελίξεις για την πορεία του Πολυτεχνείου

Πιο αναλυτικά το ΠΑΣΟΚ αναφέρει:

«Απίστευτο και όμως αληθινό. Εν έτει 2025 η Ελληνική Αστυνομία προσήγαγε προληπτικά τον Γραμματέα της ΠΑΣΠ Παντείου ενώ μετέφερε καρέκλες, χωρίς να υπάρχει καμία ύποπτη συμπεριφορά. Ποιος έχει δώσει εντολές για τυφλές προληπτικές προσαγωγές;

Ποιον στόχο υπηρετούν; Αναμένουμε την απάντηση της κυβέρνησης».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.