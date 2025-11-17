Φουντώνουν οι ψίθυροι για απόσταση Δούκα - Χριστοδουλάκη

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Οι ψίθυροι για απόσταση ανάμεσα στον Χάρη Δούκα και στον άλλοτε στενό σύμμαχο Μανώλη Χριστοδουλάκη, που ήταν από τους θερμότερους υποστηρικτές του δημάρχου Αθηναίων για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ εντείνονται και το «Πάμε Χάρη» πολλοί εκτιμούν ότι έγινε «Δεν γνωριστήκαμε χθες».

Λάδι στη φωτιά έριξε πρόσφατη συνέντευξη του βουλευτή Ανατολικής Αττικής όταν σε ερώτηση για το ενδεχόμενο συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με τον Αλέξη Τσίπρα φάνηκε η διαφορά αντιμετώπισης σε σχέση με τον δήμαρχο της Αθήνας, με πολλούς να ερμηνεύουν την απάντηση του Μανώλη Χριστοδουλάκη ως έμμεσο άδειασμα στον δήμαρχο που στο πρόσφατο παρελθόν είχε τοποθετηθεί θετικά για διάλογο της πράσινης παράταξης με τον κ. Τσίπρα.

«Κανένα στημένο rebranding δεν μπορεί να μας κάνει να ξεχάσουμε επιλογές που, όχι μόνο πλήγωσαν την παράταξη, αλλά πολύ περισσότερο πλήγωσαν τη χώρα και την ίδια την αριστερά. Να είμαστε, λοιπόν, καθαροί. Ερχόμαστε για να λύσουμε τα προβλήματα της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, τα οποία βρίσκονται στο προσκήνιο. Όχι τις ανεκπλήρωτες προσωπικές φιλοδοξίες του παρασκηνίου. Και για να το πούμε απλά, μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κερδίσει τη ΝΔ και να δώσει διέξοδο έκφρασης στα πλατιά κοινωνικά στρώματα που σήμερα επιζητούν πολιτική αλλαγή» δήλωσε ο Μανώλης Χριστοδουλάκης στην εφημερίδα «Το καρφί».

Δεν πέρασε απαρατήρητο από τα δημοσιογραφικά και πασοκικά πηγαδάκια, το γεγονός ότι οι συνεργάτες του Χάρη Δούκα, επέλεξαν να προωθήσουν στους συντάκτες ένα απόσπασμα της ραδιοφωνικής συνέντευξης του Δημάρχου Αθηναίων από τα «Παραπολιτικά 90,1» στο οποίο αναφερόταν στις συνεργασίες, στο συνέδριο αλλά και στους «γραμμιτζήδες». Μάλιστα, το απόσπασμα εστάλη μια μέρα μετά την προβολή της συνέντευξης, και αφού συζητιόταν το «άδειασμα» Χριστοδουλάκη, γεγονός που φούντωσε τις φήμες για παγωμένες σχέσεις ανάμεσα στα δυο στελέχη.

«Το Κέντρο έχει πολύ μεγάλη σημασία αλλά το Κέντρο δεν σημαίνει να είσαι ουδέτερος πολιτικά. Πρέπει να έχεις πολιτικό πρόσημο και εγώ λέω ότι το πολιτικό μας πρόσημο είναι ένα πρόσημο προοδευτικής διακυβέρνησης. Και τι λέω; Επειδή σου λέει ο άλλος και πώς θα κυβερνήσεις; Λέω λοιπόν αν είμαστε πρώτο κόμμα για να μην ψάχνουμε ποιοι θα μπούνε μαζί μας εκεί για να ασχοληθούν με τις καρέκλες να το πούμε τώρα διάλογος καθαρός με τις θέσεις μας τις αξίες μας για να προχωρήσουμε.

Και θέλω να πω και κάτι άλλο. Έχει μεγάλη σημασία αυτά να τα πούμε στο συνέδριο, να μην είναι ένα συνέδριο που να ασχολούμαστε με μηχανισμούς και οργανωτικές συγκρούσεις. Μην είναι ένα συνέδριο που ψάχνουμε να βρούμε ανθρώπους να μοιράσουν γραμμές. Κουραστήκαμε με τους γραμμιτζήδες», ανέφερε ο Χάρης Δούκας στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά 90,1» και την εκπομπή «Εκείνη κι Εγώ».

Ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής επανήλθε μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, κάνοντας σαφές προς κάθε κατεύθυνση ότι:

«Δεν γνωριστήκαμε χθες» και ότι στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να κερδίσει την ΝΔ.

«Επειδή τις τελευταίες μέρες διάφοροι λένε διάφορα, προσπαθώντας να μικρύνουν την πολιτική στα όρια της παρασκηνιακής παραπολιτικής, γιατί ίσως μόνο αυτή είναι διαχειρίσιμη για την στενότητα τους, για να μην μπερδεύεστε:

Όσοι ζήσαμε από την πρώτη γραμμή τον αγώνα του ΠΑΣΟΚ να επιβιώσει πολιτικά μαζί με την ιστορική του αλήθεια απέναντι στον εκατέρωθεν λαϊκισμό και την αντιδραστικότητα, να κρατήσει ζωντανή την πολιτική του αναφορά, την κοινωνική του γείωση, την ευθύνη, τον ορθολογισμό, την ιδεολογική του διακριτότητα, αλλά και την ιστορική του παρακαταθήκη, ΛΕΓΑΜΕ, ΛΕΜΕ και θα συνεχίσουμε ΝΑ ΛΕΜΕ τα ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ», σημείωσε ο Μανώλης Χριστοδουλάκης.

