Αυτιάς σε Κομισιόν: Στηρίξτε τα νησιά του Αιγαίου και τις υποδομές τους

Την άμεση οικονομική υποστήριξη των νησιών του Αιγαίου και των υποδομών τους, ώστε να ενισχυθεί το εισόδημα των κατοίκων τους, να στηριχθούν οι τοπικές επιχειρήσεις, να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα και να εξαλειφθούν πολλές από τις υπάρχουσες ανισότητες, σε σχέση με άλλες περιοχές της Ευρώπης, ζητά με ερώτησή του στον Επίτροπο Προϋπολογισμού Πιοτρ Σεραφίν, ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς.

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής στην ερώτησή του επισημαίνει ότι «τα νησιά του Αιγαίου και οι υποδομές τους αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, καθώς υπάρχουν περιορισμένες οδικές, λιμενικές, εκπαιδευτικές και υγειονομικές εγκαταστάσεις, με αποτέλεσμα η διαβίωση και οι μετακινήσεις των κατοίκων να είναι δυσχερείς, ακριβές και περιορισμένες».

Παράλληλα τονίζει ότι «τα νησιά του Αιγαίου σηκώνουν το βάρος του μεταναστευτικού προβλήματος ενώ με την πρώτη κακοκαιρία προκαλούνται καταστροφές. Οδικό δίκτυο, λιμάνια, νοσοκομεία, σχολεία, χρήζουν άμεσης ενίσχυσης.

Επιπλέον, τα νησιά του Αιγαίου αποτελούν και το φυσικό σύνορο της Ευρώπης που πρέπει να προστατευτεί.

Με βάση αυτά τα δεδομένα ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

1. Θα διατεθεί επιπλέον χρηματοδότηση ώστε να αντιμετωπιστούν οι ανισότητες και να ενισχυθεί η δίκαιη ανάπτυξη των νησιών του Αιγαίου;

2. Θα ληφθούν μέτρα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των νησιωτικών περιοχών;».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.