Σε 47 προσαγωγές εκ των οποίων οι 11 μετατράπηκαν σε συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία από το μεσημέρι της Δευτέρας ανήμερα της επετείου του Πολυτεχνείου, στο πλαίσιο προληπτικών ελέγχων.

Σύμφωνα με την αστυνομία στην πορεία συμμετείχαν πάνω από 15.000 άνθρωποι.

Μέχρι λίγο μετά το μεσημέρι είχαν γίνει συνολικά 1.072 έλεγχοι.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, από τους 11 συλληφθέντες ο ένας είχε πάνω του ένα σφυρί και μικροποσότητα ναρκωτικών ενώ οι υπόλοιποι 10 κρατήθηκαν για κατοχή αντικειμένων, τα οποία κρίθηκε ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση επεισοδίων.

Οι πύλες του Πολυτεχνείου έκλεισαν στις 14:00 και γύρω στις 14:30 ξεκίνησαν οι καθιερωμένες προσυγκεντρώσεις. Η μεγάλη πορεία που καταλήγει στην αμερικανική πρεσβεία, ξεκίνησε λίγο μετά τις 16:00.

Η αιματοβαμμένη σημαία - σύμβολο του αντιδικτατορικού αγώνα ξεκίνησε, μετά τις ομιλίες και την εκκίνηση των πρώτων ομάδων που βρίσκονταν έξω από το Πολυτεχνείο, για να ενωθεί με τον κύριο κορμό της πορείας. Στη διάρκεια του προσκλητηρίου ανακοινώθηκε η ανέγερση της προτομής του φοιτητή της ΑΣΚΤ Γιάννη Καϊλή, το "25ο θύμα" του Πολυτεχνείου που είχε γράψει τα συνθήματα στις κολώνες της πύλης του.

Αμέσως μετά την έξοδο της σημαίας από τον χώρο του ιστορικού κτιρίου οι οργανώσεις των φοιτητών και οι νεολαίες των κομμάτων, με τα πανό τους και συνθήματα, κινήθηκαν από τα διαφορετικά σημεία συγκέντρωσης τους στο κέντρο της Αθήνας.

