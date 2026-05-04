«Εκλογές άμεσα, να υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα διερευνήσουμε που πήγε και το τελευταίο ευρώ αυτής της περιόδου. Όποιος έχει σπαταλήσει δημόσιο πλούτο θα πληρώσει, για να τελειώνει αυτή η ιστορία που απαξιώνει την πολιτική και υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους πολιτικούς και ιδιαίτερα προς την κυβέρνηση», τόνισε μεταξύ άλλων ο Νίκος Ανδρουλάκης, σε συνέντευξή του στο βραδινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ALPHA.

Επανέλαβε με έμφαση πως επιδίωξη του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής είναι να «είμαστε πρώτοι έστω και με μία ψήφο, για να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση».

Εξήγησε την πρόταση πιλοτικής εφαρμογής της 4ημερης εργασίας, που αποτελεί δέσμευση του κόμματός του, την οποία χαρακτήρισε εμβληματική, και με την οποία προτείνεται «να γίνει άμεσα ένα πιλοτικό πρόγραμμα για επιχειρήσεις άνω των 20 εργαζομένων. Όπου εφαρμόζεται πιλοτικά, το πρόγραμμα παραμένει και λειτουργεί. Δεν αφορά όπως είπε η κ. Κεραμέως μανάβικα και ταβέρνες(!), αλλά συγκεκριμένες εργασιακές θέσεις σε μελετητικά γραφεία, υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού, μάρκετινγκ».

Ο κ. Ανδρουλάκης συμπλήρωσε ότι η πρόταση προβλέπει να δοθούν κίνητρα, ώστε να υπάρξουν καλύτερες εργασιακές συνθήκες και σιγά-σιγά να το περάσει και σε άλλους τομείς της οικονομίας. «Πώς λέει λοιπόν η κ. Κεραμέως ότι θα κλείσουν οι μισές επιχειρήσεις, όταν αυτό που προτείνουμε και θα κάνουμε ως κυβέρνηση είναι πιλοτικό και όχι υποχρεωτικό; Μήπως ψεκάζουν ξανά με ψέματα τον ελληνικό λαό;», αναρωτήθηκε.

Άφησε αιχμές για την κυβέρνηση πως απορρίπτει συλλήβδην «ό,τι καινοτόμο προτείνω», αρχής γενομένης από το στεγαστικό.

Ερωτηθείς για τη συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής σχετικά με την πλήρωση των θέσεων των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών, ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε για πρωτοφανείς μεθοδεύσεις να ακυρωθεί η διαδικασία αναφορικά με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: «Ένα πρόσωπο συγκέντρωσε πλειοψηφία 3/5 και ο πρόεδρος της Βουλής, αντί να προχωρήσει τη διαδικασία, σηκώθηκε και έφυγε. Και μάλιστα αφορά σε ανεξάρτητη αρχή που μετά την παραίτηση του κ. Μενουδάκου είναι ακέφαλη. Αντί να είναι σήμερα πρόεδρος της Αρχής, ο κ. Κακλαμάνης σηκώθηκε και έφυγε. Ουδέποτε υπήρξε συμφωνία για δύο συγκεκριμένα πρόσωπα με τη Νέα Δημοκρατία και έχω τον τρόπο να το αποδείξω ανά πάσα ώρα και στιγμή. 'Άρα, η Νέα Δημοκρατία ήθελε ένα deal παρασκηνιακό - εμείς δεν μπαίνουμε σε παζάρια - και τα υπόλοιπα κόμματα, από τα 60 βιογραφικά δεν είχαν να πουν μια καλή κουβέντα για κανέναν. Εδώ λοιπόν υπάρχει έλλειψη θεσμικού σεβασμού», υπογράμμισε.

«Είναι τυχοδιώκτες και αδίστακτοι. Οι ίδιοι διαψεύδουν τους εαυτούς τους, δεν έχω να πω κάτι περισσότερο. Πραγματικά, προκαλώ τον πρόεδρο της Βουλής να έρθει στη Διάσκεψη των Προέδρων και να προχωρήσει τη διαδικασία. Εμείς θα καταθέσουμε τις ίδιες προτάσεις, όχι γιατί είναι ΠΑΣΟΚ ο ένας και κάποιο κόμμα ο άλλος - δεν ξέρω κανέναν από αυτούς, ούτε τι κόμμα ψηφίζουν. Εμείς κάναμε αξιολόγηση των βιογραφικών με κάποιους συγκεκριμένους κανόνες» πρόσθεσε.

Σχετικά με τις εξελίξεις στην υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για εκτροπή.

«Δικαιώθηκα από το Συμβούλιο της Επικρατείας, βγήκε αντισυνταγματικός ο νόμος Τσιάρα. Ποιος δεν εφαρμόζει την απόφαση; Ο κ. Μητσοτάκης ως προϊστάμενος της ΕΥΠ, δεν επιτρέπει να εφαρμοστεί η απόφαση του ΣτΕ, εις βάρος μου. Βγαίνει η απόφαση του μονομελούς πλημμελειοδικείου, με δικαιώνει και αυτό. Και ξαφνικά ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου που υπέγραφε υποκλοπές, ενώ το δικαστήριο ορίζει 'ερευνήστε περαιτέρω την υπόθεση', την αφήνει στο αρχείο. Ας βγάλει ο ελληνικός λαός τα συμπεράσματά του», ανέφερε.

«Όλα αυτά περιγράφουν μια εκτροπή» συνέχισε ο κ. Ανδρουλάκης. «Ο κ. Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός των εκτροπών, πιστός στις παραδόσεις της οικογένειάς του. Απευθυνόμενος στον ελληνικό λαό, του ζητώ να μας δώσει τη δύναμη για να έχουμε πολιτική αλλαγή, να γίνουμε μια κανονική ευρωπαϊκή δημοκρατία όπου θα λειτουργεί το Κοινοβούλιο, η δικαιοσύνη, οι ανεξάρτητες αρχές και δεν θα είναι όλα παζάρια στο παρασκήνιο όπως είναι σήμερα».

Στον απόηχο κυβερνητικών διαρροών ότι θα γίνει επίκληση λόγων εθνικής ασφάλειας, ώστε η συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής για τις παράνομες παρακολουθήσεις να απαιτεί πλειοψηφία 151 βουλευτών, σχολίασε: «Το 2022 γιατί εγκρίθηκε η εξεταστική με 120 ψήφους; Μάλιστα καλέσαμε στην εξεταστική τον τότε διορισμένο από τον κ. Μητσοτάκη διοικητή της ΕΥΠ. Ό,τι γράφουμε στο κείμενό μας είναι όσα ακούστηκαν στην ανοικτή ακροαματική διαδικασία του πλημμελειοδικείου». Υποστήριξε πως εκβιάζει τον πρωθυπουργό ο Ισραηλινός απόστρατος. «Ο κ. Μητσοτάκης θέλει να αποφύγει αυτή τη μέγγενη. Και τι κάνει; 'Άλλον έναν θεσμικό ακροβατισμό».

Για το υπό ίδρυση νέο κόμμα από τον κ. Τσίπρα, ο κ. Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε ότι «η Νέα Δημοκρατία πολεμάει όποιον της παίρνει ψήφους. Η αποσυσπείρωση της Νέας Δημοκρατίας δεν θα πάει στον κ. Τσίπρα. Αν πάει κάπου, θα πάει στο ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία πολεμάει το ΠΑΣΟΚ. Και για το ΠΑΣΟΚ δεν μπορούν να πουν ότι έκλεισε τις τράπεζες, δεν μπορούν να πουν όλα αυτά που λένε για να κάνουν σύγκριση και να πηγαίνει η κουβέντα στο 2015, αντί να συζητούμε για το 2026. Τη βολεύει τη Νέα Δημοκρατία αυτή η ιστορία».

Σχετικά με την παραίτηση του Χάρη Καστανίδη και όσα επικαλείται στην επιστολή του, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε πως στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, αποφασίστηκε σχεδόν ομόφωνα για τους βουλευτές πέντε θητείες και όχι περισσότερο, για τους ευρωβουλευτές τρεις θητείες, για τους προέδρους τριτοβάθμιων οργανώσεων τρεις θητείες. «Δεν το κάναμε για τον κ. Καστανίδη, αφορά πάρα πολλούς, ακόμη κι εμένα που ήμουν ευρωβουλευτής. Το κάναμε για να στείλουμε ένα μήνυμα στην κοινωνία, ότι η πολιτική δεν είναι μόνο η Βουλή, η Ευρωβουλή και τα 'προεδριλίκια'», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και παρατήρησε ότι ο κ. Καστανίδης δεν πήγε στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ για να διαφωνήσει. «Όσον αφορά στους χαρακτηρισμούς, δεν είναι η πρώτη φορά, είναι συνεπής. Με τα ίδια λόγια έχει επιτεθεί και στον Ανδρέα Παπανδρέου και στον Κώστα Σημίτη. Γι' αυτό τον διέγραψε ο Ανδρέας Παπανδρέου, τον απέπεμψε ο Κώστας Σημίτης και διέσπασε το ΠΑΣΟΚ επί προεδρίας Γιώργου Παπανδρέου», σχολίασε ο κ. Ανδρουλάκης.

Πηγή: skai.gr

