ΣΥΡΙΖΑ για Τέμπη: «Τέσσερα εγκλήματα ζητούν απάντηση»

Για τέσσερα «εγκλήματα» σχετικά με το δυστύχημα των Τεμπών, που ζητούν άμεση απάντηση, κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Όπως σημειώνει, «όσα αποκάλυψε η δημοσιογραφική έρευνα για την τραγωδία των Τεμπών στο ρεπορτάζ του Mega το βράδυ της Τετάρτης, εγείρουν νέα, σοβαρότατα ερωτήματα που ζητούν άμεση απάντηση από την κυβέρνηση και κάθε αρμόδιο».

Συγκεκριμένα, ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει:

«Έγκλημα πρώτο: Όλοι γνώριζαν για την κατάσταση του σιδηροδρομικού δικτύου, αλλά κανένας δεν έκανε τίποτα. Η άρνηση της Hellenic Train να υπογράψει, όπως είχε υποχρέωση, τις ετήσιες συμβάσεις για τη χρήση του δικτύου, αποδεικνύει πως όλοι -με πρώτο το αρμόδιο υπουργείο- γνώριζαν τα προβλήματα. Το υπουργείο και ο τότε υπουργός -ο Κ. Καραμανλής, που ωρυόταν εντός Βουλής όταν κλήθηκε να απαντήσει για ζητήματα ασφαλείας- είχαν ενημερωθεί για όλη την κατάσταση, τόσο για την άρνηση της Hellenic Train να υπογράψει τη σύμβαση όσο και για τα εξώδικα και τις καταγγελίες των εργαζομένων. Και δεν έκαναν τίποτα, δεν είπαν τίποτα, δεν προέβησαν σε καμιά ουσιαστική κίνηση, για ένα θέμα που αφορούσε την ασφάλεια χιλιάδων ανθρώπων, καθημερινά. Και κάπως έτσι φτάσαμε στην τραγωδία της 28ης Φεβρουαρίου…

Έγκλημα δεύτερο: Όπως αποκάλυψε και το ρεπορτάζ, είναι πλέον σαφές πως η εμπορική αμαξοστοιχία μετέφερε, παράνομα, εύφλεκτα υλικά. Εύφλεκτα υλικά που σχημάτισαν τη μπάλα φωτιάς μετά τη σύγκρουση, που στοίχισε τη ζωή σε άγνωστο αριθμό από τα 57 συνολικά θύματα».

Κατόπιν αυτών, ο ΣΥΡΙΖΑ ρωτά τα εξής:

«α) Ποιος ήταν ο τελικός παραλήπτης των υλικών που προορίζονται για νοθεία καυσίμων (ξυλόλιο, τουλόλιο, βενζόλιο), τα οποία μετέφερε παράνομα η αμαξοστοιχία;

β) Η καταστροφή των κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων (βιντεοληπτικό υλικό, καταγραφείσες συνομιλίες μεταξύ των οδηγών και του σταθμάρχη, αλλά και μεταξύ των υπηρεσιακών παραγόντων και των πυροσβεστών που επιχειρούσαν), καθώς και το άμεσο μπάζωμα του τόπου του εγκλήματος, μήπως έγιναν για την "εξαφάνιση" της συγκεκριμένης μεταφοράς;

γ) Ποιος είναι ο επιχειρηματίας στον οποίο προορίζονταν τα υλικά που μεταφέρονταν παράνομα με τη μοιραία αμαξοστοιχία; Γιατί και ποιος τον καλύπτει;».

Τρίτο «έγκλημα», συνεχίζει ο ΣΥΡΙΖΑ ρωτώντας «ποιος και γιατί αποφάσισε -και μάλιστα εν κρυπτώ- το μπάζωμα του χώρου του εγκλήματος; Γιατί κρατήθηκε μυστική η περίφημη σύσκεψη; Για πόσο ακόμα ο κ. Μητσοτάκης θα καλύπτει τους εμπλεκόμενους με δικαιολογίες που δεν πείθουν κανένα;».

«Έγκλημα τέταρτο: Η περίφημη μονταζιέρα. Όλο το πανελλήνιο γνωρίζει πλέον τόσο το αίσχος των χαλκευμένων, μονταρισμένων συνομιλιών που αποσκοπούσαν στο να υποδείξουν ως μοναδικό ένοχο τον σταθμάρχη Λάρισας, στηρίζοντας τη θεωρία του "ανθρώπινου λάθους", στην οποία, ακούραστα συνεχίζει να επενδύει η κυβέρνηση Μητσοτάκη και η Νέα Δημοκρατία. Γνωρίζουμε επίσης για τα 11 λεπτά παύσης, ένοχης σιωπής, που κάνουν τους δικηγόρους των οικογενειών των θυμάτων να θεωρούν βάσιμα πως κάποιοι έσπευσαν να εξαφανίσουν ηχητικά ντοκουμέντα. Ούτε γι' αυτά θα απαντήσει κανείς;».

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τονίζει ότι «δεν θα σταματήσει, ούτε τώρα ούτε ποτέ να θέτει τεκμηριωμένα ερωτήματα για το έγκλημα των Τεμπών» και πως «θα στέκεται πάντα στο πλευρό των συγγενών, που ζητούν δικαίωση και απαντήσεις στα "γιατί" της τραγωδίας». Όπως προσθέτει, «η κυβέρνηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, οι πρώην και οι νυν υπουργοί του, οφείλουν να λογοδοτήσουν, και θα αναγκαστούν, στο τέλος, να το πράξουν»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

