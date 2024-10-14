«Όσο ευρύτερα μπορούμε να προσεγγίσουμε τις μάζες, τόσο καλύτερα για να μπορέσουμε να σταματήσουμε αυτούς που δολοφονούν την ανθρωπότητα, καθώς και να κινητοποιήσουμε τις συνειδήσεις των κοινωνιών. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω ανθρώπους όπως ο Βρετανός μουσικός Roger Waters και ο πρώην υπουργός Οικονομίας της Ελλάδας Γιάνης Βαρουφάκης, που μοιράστηκαν τα συναισθήματά μας κοινοποιώντας το βίντεό μας» δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Το βίντεο που ανέβασε ο Τούρκος πρόεδρος

Milliyet: «Ξεκίνησαν οι διαβουλεύσεις για τα Eurofighter - Θα αντιμετωπιστεί η δύναμη που απέκτησε η Ελλάδα με τα Rafale»

OZAΪ ΣΕΝΤΙΡ- ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ MILLYET: «Η Γερμανία ενέκρινε ένα έγγραφο που θα μπορούσε να σημαίνει προκαταρκτική έγκριση για την πώληση 40 Eurofighter στην Τουρκία. Ενώ τα στάδια της διαδικασίας, τα προγράμματα εκπαίδευσης πιλότων και συντήρησης συζητούνται σε τεχνικές συναντήσεις, το σημαντικότερο πλεονέκτημα της Τουρκίας σε αυτή τη διαδικασία θα είναι

η παράδοση των Eurofighters πριν τα F-16 Block 70 μπουν στη γραμμή παραγωγής.

Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η τουρκική Πολεμική Αεροπορία θα χρησιμοποιήσει πολεμικό αεροσκάφος που δεν είναι αμερικανικής κατασκευής. Το αεροσκάφος δεν είναι αμερικανικής κατασκευής, αλλά τα ηλεκτρονικά συστήματα και τα πυρομαχικά που χρησιμοποιεί είναι γνωστά και αυτό είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα.

Αλλά το μεγαλύτερο πλεονέκτημά μας είναι να έχουμε ένα πολεμικό αεροπλάνο με ραντάρ AESA, το οποίο θα αποκτήσουμε για πρώτη φορά με το Eurofighter.

Η πορεία των αεροπορικών συγκρούσεων στον κόσμο έχει αλλάξει. Δεν είναι πλέον η εποχή των 'dogfights', αλλά η εποχή της πρόβλεψης του εχθρού με προηγμένα ραντάρ και πυραύλους. Πλέον θα εξισορροπηθεί, αυτή η δύναμη που απέκτησε η Ελλάδα με τα αεροπλάνα Rafale τα οποία αγόρασε από τη Γαλλία».

Τουρκικά ΜΜΕ: «Η Ελλάδα έχει πλεονέκτημα με τα Rafale και η Τουρκία θα το αντιμετωπίσει με τα Eurofighter»

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ A HABER: H Τουρκία μαζί με τα αεροσκάφη F-16 και τα κιτ εκσυγχρονισμού τους θα παραλάβει από την Ευρώπη και τα αεροσκάφη Eurofighter. H Τουρκία με τα 40 Εurofighter θα αποκτήσει μεγάλη ισχύ.

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ A HABER: Τα ευρωπαϊκά Εurofighter θα φέρουν ένα μεγάλο πλεονέκτημα υπέρ της Τουρκίας και συγκεκριμένα με το ραντάρ AESA. Με αυτό το ραντάρ μπορεί να διεξαχθεί ο ηλεκτρονικός πόλεμος και θα μπορούν να έχουν μεγαλύτερες δυνατότητες εντοπισμού από μεγαλύτερες αποστάσεις. Στο πεδίο του πολέμου έχουν αλλάξεις τα δεδομένα. Στους αιθέρες δεν έχει σημασία η κοντινή αερομαχία, τώρα πια υπάρχει ο εντοπισμός του εχθρού από μεγάλη απόσταση και η εκτόξευση του πυραύλου.Η ισχύς που απέκτησε η Ελλάδα με τα αεροσκάφη Rafale τα οποία προμηθεύτηκε από τη Γαλλία, τώρα θα εξισορροπηθεί με τα Eurofighter τα οποία θα αποκτηθούν από την Τουρκία.

Ο Ερντογάν συγκεντρώνει έξτρα φόρους 2 δισ. δολάρια για εξοπλιστικά και για την αμυντική βιομηχανία

Αντιπολίτευση: «Και ο Χίτλερ τα ίδια έκανε. Έλεγε πως τα παιδιά δεν χρειάζονται βούτυρο αλλά τα άρματα μάχης μας χρειάζονται λιπαντικά»

Φόροι σε ρολόγια, μηχανάκια, συμβολαιογράφους, πιστωτικές κάρτες και σε όλο το φάσμα της οικονομίας

ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ HALK TV: Με την ανακοίνωση των νέων φόρων έχουν ξεσπάσει μεγάλες αντιδράσεις. Αυτές οι αντιδράσεις έρχονται από πολιτικούς, οικονομολόγους και πολίτες.

OZΓΚΙΟΥΡ ΟΖΕΛ -ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΡΕΠ.ΛΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ: Πριν από 80 χρόνια ο Χίτλερ έλεγε στους Γερμανούς το εξής. Τα παιδιά της Γερμανίας δεν χρειάζονται βούτυρο, αλλά τα γερμανικά άρματα μάχης χρειάζονται λιπαντικά. Του έδειχναν τα αδύναμα παιδιά που από την πείνα είχαν γίνει σαν μικρά γατάκια. Κι ο ίδιος έλεγε 'τα παιδιά της Γερμανίας δεν χρειάζονται βούτυρο, αλλά τα γερμανικά άρματα μάχης χρειάζονται λιπαντικά'.

Αυτή η κυβέρνηση τώρα σας λέει πως 'έρχεται ο πόλεμος γι αυτό να μην μιλάτε'. Μην τους πιστεύετε. Αν ξεσπάσει πόλεμος εμείς θα προστατέψουμε την πατρίδα. Δεν θα ξεσπάσει πόλεμος. Εσύ (Ερντογάν) να καταπολεμήσεις την ανεργία, τη φτώχεια, την ακρίβεια».

Απειλές Τατάρ: «Τα τουρκικά F-16 θα φτάσουν στην Κύπρο σε 5»

«Οι τουρκικές δυνάμεις ανάλογα με τις εξελίξεις θα κάνουν αυτό που πρέπει»



18;06-18:32

EΡΣΙΝ ΤΑΤΑΡ- ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΣ ΗΓΕΤΗΣ

Eμείς συνέχεια εξετάζουμε τις εξελίξεις μαζί με την Τουρκία. Εμείς όμως έχουμε το εξής πλεονέκτημα. Τα τουρκικά F-16 όταν απογειωθούν απο τα Άδανα θα φτάσουν σε 5 λεπτά στην ᾽᾽ΤΔΒΚ᾽᾽ και τα πλοία φυσικά και είναι εκεί. Έτσι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις θα κάνουν αυτο που πρέπει ανάλογα τις εξελίξεις που θα συμβούν απέναντι.

