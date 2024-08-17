Τη δική του απάντηση έδωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Στέφανος Κασσελάκης αναφορικά με τη λίστα του γάμου του, που δημοσιοποιήθηκε σήμερα.

Ο κ. Κασσελάκης στην ανάρτησή του αναφέρει:

«Σε όλους τους γάμους σε όλο τον κόσμο κάποιοι από τους προσκεκλημένους επιθυμούν να προσφέρουν δώρα. Επιλέξαμε συγκεκριμένο site και διαδικασία ως λίστα γάμου για τους εξής λόγους: 1. Η μεγάλη πλειοψηφία των καλεσμένων μας είναι από την Αμερική και το honeymoon fund είναι απλή και συνήθης πρακτική εκεί. 2. Θέλαμε όποιο ποσό λάβουμε να είναι με πλήρη διαφάνεια -χωρίς "φακελάκια"- ώστε να δημοσιοποιηθεί και να φορολογηθεί.

Φιλοκυβερνητικό site βγάζει στη δημοσιότητα τη λίστα γάμου. Την ίδια στιγμή, τα τρολ της ΝΔ παίρνουν εντολή και αρχίζουν να μας βρίζουν και να μας λοιδορούν.

Στο site, κάτω από τη λίστα γάμου μπαίνουν οπαδοί και γράφουν τις "ευχές" τους:

"Να ψοφήσετε και να καείτε στην κόλαση… κομούνια".

Η δημοσιοποίηση και η ετοιμότητα των έμμισθων τρολ ήταν τόσο καλά ενορχηστρωμένη από το Μαξίμου, που το γεγονός μάς ξεπερνά. Καθιστώ τον κ. Μητσοτάκη αποκλειστικά υπεύθυνο για το σύνολο των σχολίων μίσους και ομοφοβίας που λαμβάνουμε στην πιο προσωπική μας στιγμή.

Έχουμε δει ότι για να ξεφύγει από δύσκολες στιγμές είναι ικανός για τα πάντα. Όχι όμως ως το σημείο αυτό. Υπάρχει ένα ηθικό όριο στην πολιτική αντιπαράθεση. Εκτός αν είσαι το τζάκι Μητσοτάκη. Ας είναι υπερήφανος για την ποιότητα της δημοκρατίας και της παιδείας που οικοδομεί».

Πηγή: skai.gr

