Συνέχεια στην αντιπαράθεση με τον ΣΥΡΙΖΑ για την υπόθεση του Πόθεν Έσχες του δίνει ο Στέφανος Κασσελάκης με ανάρτησή του με την οποία δηλώνει αποφασισμένος να προσφύγει στη δικαιοσύνη.

Ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει «αντίθετα με όσα ανακοίνωναν πριν από τρεις μέρες, τώρα ανακοινώνουν ότι τελικά δεν θα πάνε τις λάσπες τους στη δικαιοσύνη, αλλά… τις θέτουν στη διάθεση όποιας Αρχής τις ζητήσει» και προσθέτει «ίσως ελπίζουν ότι με την κίνησή τους αυτή θα αποφύγουν τη δική μου προσφυγή στη δικαιοσύνη κατά των συκοφαντών».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Στέφανου Κασσελάκη:

Τώρα που ολοκλήρωσαν το μεγάλο ριφιφί από το γκαράζ του μπουζουξίδικου, δεν έχουν πια ανάγκη τα παιχνίδια εντυπώσεων με το πόθεν έσχες μου.

Αντίθετα με όσα ανακοίνωναν πριν από τρεις μέρες, τώρα ανακοινώνουν ότι τελικά δεν θα πάνε τις λάσπες τους στη δικαιοσύνη, αλλά… τις θέτουν στη διάθεση όποιας Αρχής τις ζητήσει.

Ίσως ελπίζουν ότι με την κίνησή τους αυτή θα αποφύγουν τη δική μου προσφυγή στη δικαιοσύνη κατά των συκοφαντών.

Είναι πια αργά. Συνεχίζω κανονικά.

Είναι θέμα αξιοπρέπειας.

Άλλη μια λέξη που έχουν διαγράψει από το λεξιλόγιό τους, μαζί με τη δημοκρατία.



Πηγή: skai.gr

