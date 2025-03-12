«Είναι μια πολύ μεγάλη πολιτική συγκυρία αυτή που βιώνουμε και έχει αλλάξει ριζικά όλο το πολιτικό σκηνικό. Δεν είμαι κάποιος που όπως γινόταν στον ΣΥΡΙΖΑ επί του προκατόχου μου αμφισβητεί τις δημοσκοπήσεις. Με αυτόν τον τρόπο το 32% έγινε 17% και δεν καταλάβαμε τι ακριβώς είχε γίνει», επεσήμανε, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανος Κασσελάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ και στους «Αταίριαστους», όπου έκανε λόγο για «ρευστοποίηση» όλων των κομμάτων που έχουν δοκιμαστεί.

«Δεσμεύομαι ότι ως Κίνημα Δημοκρατίας θα καταργήσουμε το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών»

«Έχουμε τη ΝΔ στο 20% θεωρητικά και μια πολύ πιθανή εκλογική έκβαση να μην καταφέρει να περάσει το 25%, το οποίο σημαίνει κανένα μπόνους. Δεύτερον, έχουμε τον ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος είναι πλέον στο 1/3 των δυνάμεων από εκεί που τον αφήσαμε με τον αγώνα που κάναμε, δηλαδή στο 15%, και τρίτον ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο πρώτα από όλα δεν εμπνέει καθόλου ούτε η ηγεσία του ούτε η πολιτική του και έχει επιστρέψει στα αρχικά του ποσοστά», ανέφερε χαρακτηριστικά και προσέθεσε:

«Υπάρχει κάποια εναλλακτική η οποία ξέρει να διοικήσει την οικονομία και συγχρόνως να μην κάνει κωλοτούμπες στα κοινωνικά ζητήματα και να θέλει διακριτούς ρόλους Εκκλησίας - κράτους; Δεν υπάρχει τέτοιο κόμμα αυτήν τη στιγμή, άρα χρειαζόμαστε ένα εντελώς διαφορετικό πολιτικό σχήμα, εξωσυστημικό, που θα φέρει τις μεγάλες αλλαγές που απαιτούνται και μέσα σε αυτές είναι κια το άρθρο 86. Αυτό το άρθρο πρέπει να καταργηθεί. Τα κόμματα είχαν πολλές ευκαιρίες να το καταργήσουν και δεν το έκαναν. Κι έρχεται τώρα εν είδει συναλλαγής ο πρωθυπουργός και δηλώνει ανοιχτός στην αναθεώρηση. Πώς θα αναθεωρηθεί δηλαδή, αναδρομικά; Θα πρέπει να περιμένουμε 6 χρόνια, άλλη μια Βουλή για να γίνει αυτό πράξη. Εγώ λοιπόν δεσμεύομαι ότι ως Κίνημα Δημοκρατίας θα είμαστε οι πρώτοι που θα το καταργήσουμε, γιατί δεν γίνεται να υπάρχουν πολίτες δυο κατηγοριών».

«Η προανακριτική έπρεπε να είναι για όλους τους εμπλεκόμενους πολιτικούς»

Ως προς την προανακριτική σχολίασε:

«Έχουμε δει μια προανακριτική που προέκυψε από πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ για τον κ. Τριαντόπουλο. Από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι έπρεπε να είναι η προανακριτική για όλους τους εμπλεκόμενους πολιτικούς. Πραγματικά, δεν έχω καταλάβει γιατί αρνούνται να το κάνουν αυτό τα κόμματα της Αντιπολίτευσης. Η κ. Καρυστιανού επίσης συμφώνησε με τη στάση μας στο εξώδικο που έστειλε στον Πρόεδρο της Βουλής. Καλώ λοιπόν τα κόμματα να συνεργαστούν μαζί μας να ολοκληρώσουμε αυτό το κατηγορητήριο για 10 έξτρα ονόματα, μεταξύ των οποίων ο κ. Σπίρτζης, ο κ. Καραμανλής, ο κ. Χρυσοχοΐδης. Δεν είναι δυνατόν τα κόμματα της Αντιπολίτευσης να αρνούνται να έχουν κι άλλους εμπλεκόμενους πολιτικούς σε προανακριτική. Εάν ήμουν αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, αυτό θα το είχα κάνει χθες. Από την πλευρά μου, έχω στείλει επιστολή στον Νικήτα Κακλαμάνη να γίνει προανακριτική για όλα τα πρόσωπα, όμως δεν εισακούστηκε το αίτημά μου».

Αναφορικά με τα συλλαλητήρια, ο κ. Κασσελάκης δήλωσε πως τέτοιες διαδηλώσεις μπορεί να αποτελούν τις μεγαλύτερες που έχουν γίνει ποτέ στην ιστορία της Μεταπολίτευσης. «Εάν ισχύει αυτό, τότε μιλάμε για το τέλος της Μεταπολίτευσης όπως την ξέραμε. Μιλάμε για νέο μοντέλο πολιτικό από εδώ και πέρα και πρέπει να το ακούσουμε αυτό. Ο κόσμος μάς λέει ότι αυτή η Βουλή που έχει κλειστεί μέσα της και κάνει αυτά τα επικοινωνιακά παιχνίδια, δεν τον αντιπροσωπεύει πλέον. Απέναντι σε αυτό, χρειαζόμαστε ένα συμμετοχικό κίνημα όπως το Κίνημα Δημοκρατίας που μπορεί να επιτρέψει στον κόσμο να δημιουργήσει την πολιτική εκείνη για να αλλάξει τη ζωή του».

«Πριν από έναν χρόνο πήρα ένα κόμμα από το 8% και το έκανα 15%»

Χαρακτήρισε, παράλληλα, ως «μικροπολιτικό θέμα» τη σύμπλευση ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Πλεύσης Ελευθερίας και Νέας Αριστεράς, διευκρινίζοντας ότι «το Κίνημα Δημοκρατίας είναι απόλυτα αυτόνομο, διότι αυτά τα κόμματα έχουν δοκιμαστεί και είναι συστημικά».

«Δεν θα αναφερθώ στην Πλεύση Ελευθερίας, αν και η ίδια η κ. Κωνσταντοπούλου έχει παραστεί στη Βουλή σε δύσκολες συγκυρίες για τη χώρα μας και έχει το δικό της δείγμα γραφής. Όπως ξέρετε, έχω εκφραστεί θετικά για την κ. Κωνσταντοπούλου εδώ και μήνες, από κει και πέρα όμως τα συστημικά κόμματα που έχουν κυβερνήσει δεν έχουν να προσφέρουν τίποτα το καινούργιο. Πριν από έναν χρόνο ακριβώς ήμουν πρόεδρος ενός κόμματος με 8% στις δημοσκοπήσεις και πήγαμε στο 15%. Έχω κριθεί σε Ευρωεκλογές, πλέον μετράμε μόλις 3 μήνες. Αυτήν τη στιγμή τα μέλη του Κινήματος Δημοκρατίας ψηφίζουν το καταστατικό μας, που είναι σε διαμόρφωση τώρα κυριολεκτικά».

Απαντώντας για τη φυγή του Πέτρου Παππά και της Ράνιας Θρασκιά προς το ΠΑΣΟΚ, ανέφερε πως δεν ενοχλήθηκε καθόλου, ενώ στη συνέχεια δεν έκρυψε τη βεβαιότητά του ότι θα είναι στη Βουλή μετά τις επόμενες εκλογές. «Αν έρθετε να δείτε την παρουσία μας στο πεδίο, όλες δηλαδή τις εκδηλώσεις που κάνουμε σε όλη την Ελλάδα με τις πάνω από 200 τοπικές οργανώσεις που έχουμε, είμαστε σε πολύ καλή βάση. Απλά πρέπει ο κόσμος να μάθει ότι λεγόμαστε Κίνημα Δημοκρατίας, είμαστε μεταρρυθμιστικό κόμμα, αμεσοδημοκρατικό, συμμετοχικό και ρηξικέλευθο που δεν πρόκειται να συμβιβαστεί με κανένα σύστημα».

Πηγή: skai.gr

