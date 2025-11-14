Σε σειρά αναρτήσεων το πρωί της Παρασκευής, ο Νίκος Καραχάλιος εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του Πάνου Καμμένου, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων ότι ο πρώην υπουργός επιχείρησε «να μας προσφέρει το κουφάρι των ΑΝΕΛ και η Μαρία (σ.σ. Καρυστιανού) να το συγχωνεύσει με ΤΟ ΚΥΜΑ», χαρακτηρίζοντας την πρόταση αυτή ως «ανισόρροπη ιδέα».

Όπως ανέφερε, στο πλαίσιο αυτών των διεργασιών ο Πάνος Καμμένος προωθούσε «σε ρόλο Αντιπροέδρου(!!) άλλη σεβαστή κυρία...», προσθέτοντας ότι «τα έκανε όλα μπάχαλο! Κρίμα. Χαοτικός. Ασεβής».

ΚΑΝΕΛ=

ΚΥΜΑ+ΑΝΕΛ!!!

Αυτό είναι

both fake news🚫

+παλαβομαρες

Αυτή ήταν συμβολικά

η ανισόρροπη ιδέα

του Πάνου!

Να μας προσφέρει το κουφάρι των ΑΝΕΛ

+η Μαρία

να το συγχωνεύσει

με ΤΟ ΚΥΜΑ

+σε ρόλο Αντιπροεδρου(!!)

άλλη σεβαστή κυρια..

Τα έκανε όλα μπάχαλο!

Κριμα

Χαοτικός

Ασεβης+🤥 pic.twitter.com/aYv9uyVntK — NICHOLAS KARAHALIOS (@KarahaliosNikos) November 14, 2025

Συνεχίζοντας την πολεμική του, ο γνωστός επικοινωνιολόγος ισχυρίστηκε ότι όταν ο Πάνος Καμμένος διαπίστωσε πως εκείνος αρνήθηκε τη «"συγχώνευση"», τότε «εφηύρε την προσέγγιση Μαρίας+Αντώνη», θέτοντας το ερώτημα: «πουλάει υπηρεσία στον Μητσοτάκη γιατί έχει μείνει πολιτικά άστεγος? Επιτίθεται στον Σαμαρά κατ' εντολή ή αυτόκλητα? Είδομεν».

Κατά την εκτίμησή του, με αφορμή και τις σκληρές δηλώσεις του Πάνου Καμμένου για τον Αντώνη Σαμαρά, «το μόνο που καταφέρνουν με τις –ακρίτες–ανιστόρητες–χυδαίες (η υβριστική αναφορά στον Άντωνη+μάλιστα μετά από την απώλεια [σ.σ. της κόρης του]) ήταν εκτός κάθε ορίου) μυθοπλαστικές επιθέσεις τους» είναι πως «φουντώνουν ΤΟ ΚΥΜΑ». «Θα καταλάβει η Μαρία την καμμένη πλεκτάνη. Εμείς την περιμένουμε», συμπλήρωσε.

Οταν είδε ότι εγώ αρνούμαι τη "συγχωνευση"

εφηύρε την προσέγγιση Μαρίας+Αντώνη

Τη διέρρευσε+αυτός?

(με αρωγη άλλων #kooligans

+#kyriakistas

του Μαξιμου?)

Πουλάει υπηρεσία

στον Μητσοτακη

γιατι έχει μείνει πολιτικα άστεγος?

Επιτίθεται στον Σαμαρα κατ'εντολη ή αυτόκλητα?

Είδομεν

🌊 — NICHOLAS KARAHALIOS (@KarahaliosNikos) November 14, 2025

«Έχει ροπή προς τη μυθολογία – Η εμπλοκή του στα Τέμπη γύρισε τα πάντα ανάποδα»

Νωρίτερα, ο κ. Καραχάλιος είχε ανοίξει νέο μέτωπο στη δημόσια συζήτηση για την υπόθεση των Τεμπών, αφήνοντας αιχμές κατά του Πάνου Καμμένου και κατηγορώντας τον για «ροπή προς τη μυθολογία», επισημαίνοντας ότι η εμπλοκή του πρώην υπουργού «ανέτρεψε πλήρως τις ισορροπίες».

Μιλώντας στο «Βεργίνα TV», υποστήριξε ότι ο Πάνος Καμμένος έχει «μια ροπή προς τη μυθολογία», κάτι που, όπως τόνισε, μπορεί να είναι ευχάριστο σε κοινωνικό επίπεδο, «αλλά όταν μπλέκεις τη μυθολογία με την πολιτική μπορούν να τιναχτούν πράγματα στον αέρα και όχι μόνο τρένα». Όπως πρόσθεσε, «από τη στιγμή που ενεπλάκη στην υπόθεση των Τεμπών, όλα γύρισαν ανάποδα».

Κατά τον ίδιο, η παρουσία του Πάνου Καμμένου φαίνεται να επηρέασε τη στάση της Μαρίας Καρυστιανού, η οποία «άρχισε να βλέπει το ΚΥΜΑ όχι ως κύμα που θα τη βελτιώσει, αλλά ως κύμα που θα την πνίξει». Ο Καραχάλιος ανέφερε επίσης ότι «η Καρυστιανού έκανε μήνυση στην Κοβέσι, είπε ότι θα κάνει κίνημα και ο Καμμένος, τον άνθρωπο που τα είχε σχεδιάσει αυτά μαζί της, δηλαδή εμένα, τον έβαλε απέναντι».

Περιγράφοντας την κατάσταση ως «ένα περίεργο δίπολο», εξήγησε πως «εδώ έχουμε ένα δίπολο πολιτικών. Εγώ και ο κ. Σαμαράς είμαστε πολιτικά πρόσωπα, ενώ υπάρχει και ένα δίδυμο γυναικών, οι κυρίες Καρυστιανού και Κοβέσι. Μέχρι την εμφάνιση του Πάνου, εμφανίζονταν στην ίδια γραμμή, ζητώντας δικαίωση. Ξαφνικά, με την εμπλοκή του, η Καρυστιανού στράφηκε εναντίον της Κοβέσι».

Υπενθυμίζεται ότι, σε τηλεοπτική του συνέντευξη το βράδυ της Δευτέρας, ο Πάνος Καμμένος είχε αφήσει αιχμές κατά του Αντώνη Σαμαρά, ενώ αναφερόταν και στο ενδεχόμενο επανεμφάνισης των Ανεξάρτητων Ελλήνων.

«Ξέρετε, το αρχαιότερο επάγγελμα στον κόσμο έχει και πολιτική εκδοχή και είναι ο Αντώνης Σαμαράς, που ανέτρεψε το 1993 τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και τώρα επανέρχεται να κάνει το ίδιο. Δεν μπορεί αυτός που παρέδωσε τη ΝΔ στο ΠΑΣΟΚ να λέει για σημιτικό μόρφωμα», είχε δηλώσει.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι «ο Σαμαράς προσπαθεί να εξουδετερώσει οποιαδήποτε δύναμη βρίσκεται δεξιά της ΝΔ», κάνοντας λόγο για «απίστευτη επίθεση κατά της κυρίας Καρυστιανού». Σύμφωνα με τον ίδιο, «κάποια συμφέροντα χρησιμοποιούν τον Σαμαρά για να ελέγξουν τη σημερινή κυβέρνηση ή να εκτελέσουν τις όποιες δυνάμεις επιχειρούν να αναπτυχθούν».

Επικαλέστηκε, τέλος, δημοσκόπηση στην οποία «η Καρυστιανού είχε τριπλάσια ποσοστά από τον Σαμαρά», σημειώνοντας πως «με το που βγήκε αυτή η μέτρηση, βγήκε ο Καραχάλιος σε τρεις συνεντεύξεις στο ίδιο κανάλι με τον Σαμαρά, για να τα βάλουν με μια μητέρα που έχασε το παιδί της».

Πηγή: skai.gr

