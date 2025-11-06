Παπασταύρου: Είμαστε αποφασισμένοι να αναπτύξουμε τις εγχώριες πηγές ενέργειας

"Είμαστε αποφασισμένοι να αναπτύξουμε τις εγχώριες πηγές ενέργειας", επεσήμανε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου με αφορμή τη συμφωνία για το Ιόνιο, σε συζήτηση στο πλαίσιο της διακυβερνητικής διατλαντικής συνεργασίας για την ενέργεια (P-TEC) που πραγματοποιείται στην Αθήνα.

Δήλωσε υπερήφανος για τη συμφωνία που υπεγράφη σήμερα Πέμπτη, για τη συμμετοχή της αμερικανικής ExxonMobil στην παραχώρηση του "μπλοκ 2" στο Ιόνιο. Ο κ. Παπασταύρου έκανε λόγο για ισχυρή σχέση Ελλάδας - ΗΠΑ ενώ αναφερόμενος στην ενεργειακή στρατηγική της χώρας τόνισε ότι επενδύσαμε σε υποδομές υγροποιοημένου φυσικού αερίου και αγωγούς και ότι ο "κάθετος διάδρομος" φυσικού αερίου αντιπροσωπεύει την προσπάθεια για υλοποίηση μικα αρτηρίας που θα φέρει νέα πνοή στην περιοχή.

"Η Ελλάδα επέστρεψε" ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κ.Πιερρακάκης αναφερόμενος στην πρόοδο στα δημοσιονομικά, τις επενδύσεις, τις εξαγωγές.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δ.Παπαστεργίου αναφέρθηκε στην πρόκληση για κατασκευή αξιόπιστων υποδομών τηλεπικοινωνιών και τεχνολογίας στην περιοχή.

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Β.Κικίλιας στάθηκε στη συνεργασία για την ανάπτυξη την αλυσίδας παραγωγής, μεταφοράς και εφοδιασμού με φυσικό αέριο υπενθυμίζοντας ότι το 35 % του διεθνούς στόλου μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου είναι ελληνόκτητου.

Πηγή: skai.gr

