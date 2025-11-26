Καραναστάσης: Η ποταπή λύσσα των επιθέσεων που δέχομαι προφανώς δεν έχει στόχο εμένα

«Η ποταπή λύσσα των επιθέσεων που δέχομαι προφανώς δεν έχει στόχο εμένα», αναφέρει σε νέα ανάρτησή του ο Διαμαντής Καραναστάσης, στον απόηχο όσων έχουν ειπωθεί μετά την παραίτησή του από βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας.

Αναλυτικά, γράφει:

«Ένας καλλιτέχνης παραιτείται από βουλευτής. Δεν κρατάει την έδρα, δε ρίχνει κυβέρνηση, απλώς φεύγει. Αφήνει μισθό, προνόμια, αυτοκίνητο, ασφάλεια, εξουσία και ασυλία, λέει ένα καθαρό και απόλυτο “ως εδώ” και σιωπά. Η ποταπή λύσσα των επιθέσεων που δέχομαι από εκείνη τη στιγμή, προφανώς δεν έχει στόχο εμένα αλλά αποδεικνύει με τον πιο ακέραιο τρόπο, κάθε λέξη του κειμένου που εξήγησε την επιθυμία μου να αφοσιωθώ αποκλειστικά στην καριέρα μου. Σας ευχαριστώ».

Σημειώνεται πως σε ανακοίνωσή της, η Πλεύση Ελευθερίας κατήγγειλε οργανωμένη επίθεση από την κυβέρνηση και τα μέσα ενημέρωσης που τη στηρίζουν, με στόχο τον Διαμαντή Καραναστάση, το κόμμα και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

