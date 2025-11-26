Λογαριασμός
Λαφαζάνης στον ΣΚΑΪ: Μου έκοψαν και τη βουλευτική σύνταξη, ο Τσίπρας με θεωρεί εσωτερικό εχθρό

«Οι σύντροφοι κάνουν όλη τη ζημιά», τόνισε, μεταξύ άλλων, μιλώντας στον ΣΚΑΙ ο Παναγιώτης Λαφαζάνης και σημείωσε πως «ο Τσίπρας δεν μπορεί να ενώσει τίποτα»

«Οικονομικά δεν είμαστε καλά. Καθόλου καλά. Στις πρώτες δέκα μέρες έχει τελειώσει το μηνιάτικο και εμένα μου έχουν κόψει και τη βουλευτική σύνταξη, φρόντισαν οι φίλοι μου οι Συριζαίοι, ο κ. Κατρούγκαλος», δήλωσε μεταξύ άλλων, σήμερα στον ΣΚΑΙ ο πρώην υπουργός Παναγιώτης Λαφαζάνης.

Οι σύντροφοι κάνουν όλη τη ζημιά - Ο Τσίπρας με θεωρεί εχθρό

Όπως εξήγησε ο ίδιος από το 2016 και μετά καταργήθηκε σε όσους δικαιούνταν να πάρουν βουλευτική σύνταξη.

«Οι σύντροφοι κάνουν όλη τη ζημιά, ο αντίπαλος σε σέβεται και λιγάκι», τόνισε ο κ. Λαφαζάνης. Μάλιστα, ερωτηθείς αν θεωρεί πως τον σέβονται περισσότερο στη ΝΔ παρά οι πρώην «δικοί» του, απάντησε καταφατικά δηλώνοντας πως αυτό συμβαίνει «σίγουρα στο ηγετικό επίπεδο» και πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον σέβεται 100%, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας τον θεωρεί εσωτερικό εχθρό. «Και βλέπετε πως συμπεριφέρεται», σημείωσε ενδεικτικά.

«Ο Τσίπρας δεν μπορεί να ενώσει τίποτα, το βιβλίο ήταν η πολιτική του αυτοκτονία»

«Δεν μπορεί να ενώσει τίποτα πλέον ο Τσίπρας», ανέφερε ο ίδιος προσθέτοντας πως «αυτό που έκανε ήταν και η πολιτική του αυτοκτονία. Με το βιβλίο εννοώ. Το βιβλίο αυτό αντί να βοηθήσει τον Τσίπρα, βοηθάει τον Μητσοτάκη. Βλέπετε γίνεται της μουρλής σε όλο τον λεγόμενο - γιατί δεν είναι - χώρο της αντιπολίτευσης. Και εκεί κατασπαράσσονται όλοι μεταξύ τους και κατασπαράσσονται, όχι μεταξύ τους τα κόμματα, αλλά και εντός των κομμάτων».

Ο ίδιος τόνισε μεταξύ άλλων πως εκείνος ήταν που τον «άδειασε», όχι ο Τσίπρας και σημείωσε πως με όλους αυτούς που αναφέρει στο βιβλίο συνεργάστηκε. «Έπρεπε να βγει στο βιβλίο, χύνοντας δηλητήριο εναντίον τους. Μα είναι δυνατόν;», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Δείτε αναλυτικά τις δηλώσεις του Π. Λαφαζάνη:

