Δεν θα είναι υποψήφιος στις εκλογές ο Κώστας Καραμανλής Πολιτική 11:09, 21.02.2023

Δήλωση του πρώην πρωθυπουργού: Αποφάσισα ότι ήρθε η ώρα να ολοκληρωθεί η κοινοβουλευτική μου διαδρομή- Προηγήθηκε επικοινωνία του κ.Καραμανλή με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη- Θα είναι παρών στην προεκλογική εκστρατεία της ΝΔ