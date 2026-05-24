Θετικά αναφέρθηκε στον Αλέξη Τσίπρα ο πρώην πρόεδρος των ΑΝΕΛ Πάνος Καμμένος, μιλώντας στην ΕΡΤ για την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και τις πολιτικές επιλογές εκείνης της περιόδου.

Ο κ. Καμμένος υποστήριξε ότι η τότε κυβέρνηση «κατάφερε να βγάλει τη χώρα από τα μνημόνια», ενώ στάθηκε ιδιαίτερα και στο «μαξιλάρι» των 37 δισ. ευρώ που, όπως είπε, άφησε πίσω της. Παράλληλα, ανέφερε ότι επί των ημερών της ξεκίνησαν σημαντικές διεθνείς συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, αλλά και πρωτοβουλίες στον τομέα της ενέργειας και της άμυνας.

Όπως σημείωσε, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είχε δρομολογήσει εξοπλιστικά προγράμματα που συνεχίζονται μέχρι σήμερα, αναφερόμενος στην αναβάθμιση των F-16, στις φρεγάτες Belharra και στις συζητήσεις για τα Rafale.

Ο πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας εκτίμησε ακόμη ότι όλα αυτά αποτελούν «στα συν του Τσίπρα», αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης εθνικής ενότητας στο μέλλον, επικαλούμενος τις γεωπολιτικές εξελίξεις και την τουρκική απειλή. «Η Τουρκία είναι απειλή, η οποία μπορεί να γίνει και πραγματικότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.