Καλαφάτης: Παράγουμε το 50% των ογκολογικών φαρμάκων της Ευρώπης

«Σ΄ έναν κόσμο όπου η βιοατρική έρευνα, οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες και η Τεχνητή Νοημοσύνη μετασχηματίζουν τα συστήματα υγείας, η ενίσχυση της συνεργασίας πολιτείας, βιομηχανίας, ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας και οικοσυστήματος καινοτομίας, είναι προϋπόθεση βιώσιμης ανάπτυξης στον τομέα της υγείας» τόνισε ο υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για θέματα Έρευνας και Καινοτομίας, Σταύρος Καλαφάτης, μιλώντας στην εκδήλωση του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Innovation Meets Industry» με θέμα: «Innovation in Motion».

Και πρόσθεσε ότι «η πρωτοβουλία εμβαθύνει το διάλογο γύρω από την καινοτομία στον τομέα του Φαρμάκου, αναδεικνύοντας την ισχυρή δυναμική της ελληνικής Φαρμακοβιομηχανίας και τη συμβολή της σε νέες θεραπείες για τους ασθενείς».

«Για εμάς στο υπουργείο Ανάπτυξης, επισήμανε ο κ. Καλαφάτης η Έρευνα και Καινοτομία αποτελούν ισχυρούς πυλώνες που συμβάλλουν στο νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας, στις επενδύσεις και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες δράσεις που έχουν ήδη δρομολογηθεί. Συγκεκριμένα τόνισε:

• Η Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης ΕΣΠΑ 2021-2027 έχει αναδείξει ανάμεσα στους οκτώ κύριους τομείς, τον τομέα των Φαρμάκων και των Βιοεπιστημών της Υγείας.

• Μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, του ΕΣΠΑ και εθνικών πόρων στηρίζουμε την ανάπτυξη βιοτεχνολογικών προϊόντων, την κλινική έρευνα και την παραγωγή φαρμάκων υψηλής τεχνολογίας.

• Ενισχύουμε τις συνεργασίες μεταξύ ερευνητικών φορέων και φαρμακευτικών εταιρειών, με στόχο την επιτάχυνση της μεταφοράς τεχνολογίας και την παραγωγή καινοτόμων λύσεων.

• Προωθούμε τη συμμετοχή ελληνικών φορέων σε ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα, όπως το Horizon Europe.

• Επενδύουμε στην εκπαίδευση και κατάρτιση νέων επιστημόνων που απαιτεί ο τομέας του Φαρμάκου.

Ο υφυπουργός αναφέρθηκε στη σημαντική πρόοδο που έχει επιτύχει το οικοσύστημα της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας, «η συμβολή του οποίου στη διάρκεια της πανδημίας ήταν καθοριστική. Μας έδωσε όπλα προστασίας απέναντι στον κορωνοϊό» επισήμανε.

Αναφερόμενος στις επιδόσεις των ερευνητικών κέντρων της χώρας ο κ. Καλαφάτης υπενθύμισε στην παρέμβασή του την πρωτοπορία της Θεσσαλονίκης στην πανευρωπαϊκή μάχη κατά του καρκίνου. Όπως τόνισε: «Με το έργο του ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ, η Ελλάδα συμμετέχει στο ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο CANDLE(National Cancer Data Node Developers) και γίνεται ισχυρός κόμβος διασύνδεσης εθνικών εταίρων από 20 ευρωπαϊκές χώρες» ενώ αναφέρθηκε «στην ψήφιση της Τροποποιημένης Συμφωνίας ELIXIR για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ερευνητικής Υποδομής Βιολογικών Δεδομένων, από τις σημαντικότερες δομές στις βιοεπιστήμες».

«Με τις φιλοεπενδυτικές πολιτικές της κυβέρνησης την τελευταία 6ετία η χώρα μας παράγει πλέον πανευρωπαϊκά το 50% των ογκολογικών φαρμάκων της Ευρώπης, το 30% των καρδιο-μεταβολικών φαρμάκων και το 25% των φαρμάκων πενικιλίνης. Με 45 εργοστάσια φαρμάκων -σε 400 στην Ε.Ε αντιπροσωπεύει το 10% της ευρωπαϊκής παραγωγής», επισήμανε ο υφυπουργός Ανάπτυξης προσθέτοντας ότι: «Με γενναία κίνητρα που δώσαμε έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 1,5 δισ. ευρώ επενδύσειςστους τομείς της έρευνας και παραγωγής φαρμάκων που είχαν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία 10 νέων εργοστασίωνκαι 14 νέων ερευνητικών κέντρων».

«Κάναμε σημαντικά βήματα. Είμαστε αποφασισμένοι να πάμε ακόμη πιο γρήγορα σ΄έναν τομέα που δίνει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη χώρα, συμβάλει στην εξωστρέφεια, στην απασχόληση και στην παραγωγική ανασυγκρότηση της πατρίδας μας», υπογράμμισε ο υφυπουργός Ανάπτυξης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.