Κακλαμάνης: Τη Δευτέρα η κλήρωση για το Δικαστικό Συμβούλιο σχετικά με την υπόθεση Τριαντόπουλου

Την ερχόμενη Δευτέρα το μεσημέρι θα διεξαχθεί στη Βουλή, η κλήρωση για τη σύνθεση του Δικαστικού Συμβουλίου το οποίο θα εξετάσει την υπόθεση Τριαντόπουλου, ανέφερε στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης. Σημείωσε μάλιστα ότι ο υπουργός Δικαιοσύνης Γ. Φλωρίδης έχει αποστείλει στη Βουλή από τις 30 Απριλίου 2025, τον κατάλογο των δικαστών που δικαιούνται να μετάσχουν στην κλήρωση αυτή, σε απάντηση σχετικής επιστολής του (κ. Κακλαμάνη) από τις 24 Απριλίου 2025.

Πρόσθεσε, δε, ότι το θέμα θα ανακοινωθεί επισήμως κατά την αυριανή Διάσκεψη των Προέδρων, την πρώτη μετά την αποστολή του καταλόγου στη Βουλή.

Ο κ. Κακλαμάνης θύμισε ότι θα κληρωθούν από τα ονόματα των όσων έχουν τα νόμιμα προσόντα από τα μέλη του Αρείου Πάγου 3 τακτικά μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου και 2 αναπληρωματικά. Από τα ονόματα των μελών του Συμβουλίου της Επικρατείας 2 τακτικά μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου και 1 αναπληρωματικό. Από τα ονόματα των μελών της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου ένας κλήρος για την ανάδειξη του ασκούντος καθήκοντα εισαγγελέα του Δικαστικού Συμβουλίου και ένας κλήρος για την ανάδειξη του αναπληρωτή του.

Για το θέμα της παρουσίας συνεργατών του στην αίθουσα των κοινοβουλευτικών συντακτών, την ώρα που η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ενημέρωνε για την πρόσβαση των βουλευτών στη δικογραφία για τα Τέμπη, ο κ. Κακλαμάνης είπε ότι «κακώς» ήταν παρόντες και ότι τους «καταχέριασε» γι' αυτόν τον λόγο. Σημείωσε ότι οι δύο συνεργάτες του υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους, θεωρώντας ότι τον εξέθεσαν, ωστόσο δεν τις έκανε αποδεκτές. Όπως είπε ο πρόεδρος της Βουλής, οι δύο δεν μαγνητοφωνούσαν την κ. Κωνσταντοπούλου. Είναι άλλο να κρατά κάποιος σημειώσεις πληκτρολογώντας στο τηλέφωνο και άλλο η μαγνητοφώνηση είπε ο κ. Κακλαμάνης και πρόσθεσε: πρώτη φορά ακούω κάποιον να αναρωτιέται, γιατί τον καταγράφουν στο πλαίσιο δημόσιας ενημέρωσης (δημοσιογράφων).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

