Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης με αφορμή μη αρμόζουσα συμπεριφορά που είχε κατά τη χθεσινή συνεδρίαση στο Κοινοβούλιο, ο Πρόεδρος της «Ελληνικής Λύσης» Κυριάκος Βελόπουλος κατά του βουλευτή της ΝΔ Δημήτρη Καιρίδη, έκανε την εξής δήλωση:

«Το βήμα του ομιλητή στην αίθουσα της Ολομέλειας είναι έτσι κατασκευασμένο ώστε να απέχει πολύ υψηλότερα από εκεί που πατάμε...

Οφείλουμε να τιμάμε τον συμβολισμό του, αλλά και τον εαυτό μας.

Να στεκόμαστε στο ύψος του, να προστατεύουμε τον κοινοβουλευτικό πολιτισμό και να αντιστεκόμαστε στην «κακία» ή στην «κακιά» στιγμή του εαυτού μας...»

