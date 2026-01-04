«Με μεγάλη θλίψη αποχαιρετώ απόψε τον φίλο μου, δημοσιογράφο, Γιώργο Παπαδάκη» δήλωσε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, πληροφορηθείς τον αιφνίδιο θάνατο του γνωστού δημοσιογράφου του ΑΝΤ1.

«Σήμερα η Ελλάδα έχασε έναν από τους σπουδαιότερους ανθρώπους της σύγχρονης δημοσιογραφίας και κατ´ επέκταση της ελληνικής τηλεόρασης, στην οποία υπήρξε πρωτοπόρος» σημείωσε ο κ. Ν. Κακλαμάνης και πρόσθεσε:

«Ο Γιώργος Παπαδάκης για πολλές δεκαετίες υπηρέτησε τη δημοσιογραφία με συνέπεια, τόλμη, αίσθημα ευθύνης και κυρίως με επίκεντρο τον άνθρωπο. Πάντα στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης, ήταν εκείνος που διαμόρφωσε ουσιαστικά την πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών σταθμών και αποτέλεσε τον «πατέρα» πολλών νεότερων δημοσιογράφων. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι το τηλεοπτικό κοινό τον αγκάλιασε από τα πρώτα του βήματα και κέρδισε διαχρονικά την εμπιστοσύνη εκατομμυρίων πολιτών. Από σήμερα η φράση «Καλημέρα Ελλάδα» θα ηχεί διαφορετικά στα αυτιά όλων μας» τόνισε ο Πρόεδρος της Βουλής, εκφράζοντας τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένειά του Γ. Παπαδάκη, στους οικείους του και στον ΑΝΤ1

Πηγή: skai.gr

