Δ. Παπαστεργίου: Ο προσωπικός αριθμός θα βάλει τέλος στην ταλαιπωρία των πολιτών

Ο προσωπικός αριθμός είναι καθαρά ένα ζήτημα πληροφορικής προκειμένου να καταφέρουμε να συνενώσουμε και να ξεκαθαρίσουμε τα μητρώα του κράτους, προκειμένου να λύσουμε ένα πρόβλημα 60 ετών και προκειμένου να σταματήσει η Πολιτεία να ταλαιπωρεί τους πολίτες, ανέφερε ο υπουργός Ψηφιακής Δακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, που κλήθηκε να απαντήσει, νωρίτερα σήμερα στη Βουλή, σε ερώτηση του βουλευτή της «Νίκης» Σπύρου Τσιρώνη.

Ο κ. Τσιρώνης κατήγγειλε ότι όλα τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών θα βρίσκονται εφεξής στο φως. «Θυσιάζετε για την ευκολία την ασφάλεια», είπε ο βουλευτής και τόνισε ότι ο προσωπικός αριθμός είναι, από τη σύλληψή του, επικίνδυνος και αποτελεί κατάχρηση εξουσίας.

«Ο προσωπικός αριθμός ήταν η ανάγκη να συνενώσουμε τα τέσσερα διαφορετικά μητρώα του ελληνικού Δημοσίου. Αν σήμερα χτίζαμε από την αρχή μια ψηφιακή Ελλάδα από το μηδέν, δεν θα είχαμε τέσσερα μητρώα, δεν θα είχαμε τέσσερις τομεακούς αριθμούς, θα είχαμε μόνο έναν. Δεν έγινε. Εδώ και αρκετά χρόνια προέκυψε μια αδήριτη ανάγκη αυτά τα τέσσερα μητρώα κάπως να συνενωθούν και όλοι να σταματήσουμε να ταλαιπωρούμε τους Έλληνες πολίτες», είπε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και σημείωσε ότι η επιλογή του προσωπικού αριθμού έχει περάσει δύο φορές από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με τις παρατηρήσεις που η κυβέρνηση ακολούθησε.

Ο κ. Παπαστεργίου είπε ότι «ο προσωπικός αριθμός δεν έρχεται να καταργήσει οριστικά τους τομεακούς αριθμούς αλλά έρχεται να είναι ο μοναδικός αριθμός μέσω του οποίου θα συνδιαλεγόμαστε με το ελληνικό Δημόσιο». Οι τέσσερις τομεακοί αριθμοί θα συνεχίσουν να υπάρχουν στα υπομητρώα των Οργανισμών και των Φορέων, αλλά ο πολίτης θα χρειαστεί να θυμάται μόνο έναν αριθμό, είπε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ο κ. Τσιρώνης εξέφρασε την πεποίθηση ότι την κυβέρνηση δεν την απασχολεί η ευκολία στις συναλλαγές των πολιτών, αλλά θέλει να διαχειρίζεται τα δεδομένα των ανθρώπων ώστε να επιβάλλει πολιτικές και να τους χειραγωγεί, μέσω και των εφαρμογών της τεχνητής νοημοσύνης.

«Κύριε Τσιρώνη, υποθέτω ότι έχετε smart phone. Δεν θέλω να σας τρομάξω, ούτε τους οπαδούς σας, αλλά το smartphone τρέχει αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης. Είδα ότι έχετε λογαριασμό στο fb. Ξέρετε ότι το fb έχει αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης. Δεν θέλω να σας τρομάξω. Άρα ωραίο το παραμύθι σας αλλά δεν έχει δράκο. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια τεχνολογία, όπως μια τεχνολογία κάποτε ήταν το διαδίκτυο, μια άλλη τεχνολογία ήταν οι προσωπικοί υπολογιστές. Άρα στο κοινό σας ωραία ακούγονται όλα αυτά, πείτε τους όμως ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι κάτι το οποίο είναι στη ζωή σας και τη χρησιμοποιείτε και εσείς», σχολίασε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

