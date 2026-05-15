Κ. Χατζηδάκης: Δεν διεκδικούμε ψήφο ευγνωμοσύνης, αλλά ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής

«Στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας θα γίνει αποτίμηση της μέχρι τώρα πορείας και θα χαραχθεί η προοπτική για το μέλλον. Υποχρέωση μας είναι όχι μόνο να συνεχίσουμε με σοβαρότητα, σεμνότητα και αποτελεσματικότητα αλλά και να προετοιμαζόμαστε για την επόμενη μέρα. Όχι γιατί μας χρωστάει κανείς, αλλά επειδή θα αποδείξουμε στους πολίτες ότι είμαστε η μόνη δύναμη στην οποία μπορεί να ακουμπήσουν τις ελπίδες τους οι Έλληνες. Δε διεκδικούμε ψήφο ευγνωμοσύνης αλλά ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής».

Αυτό ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας σήμερα στην τηλεόραση της ΕΡΤ. «Παρά την αναπόφευκτη κόπωση μερίδας του εκλογικού σώματος», πρόσθεσε, «καθώς βρισκόμαστε στον έβδομο χρόνο διακυβέρνησης, η ΝΔ παραμένει αρκετά μπροστά σε σχέση με το δεύτερο κόμμα στις δημοσκοπήσεις. Και αυτό δείχνει κάτι. Δεν ισχυρίζομαι ότι δεν έχουν γίνει λάθη. Τα έχουμε συζητήσει και θα τα συζητήσουμε ξανά. Όμως η συνολική αποτίμηση είναι θετική και αυτό πιστεύει και η σχετική πλειοψηφία της κοινής γνώμης. Η συνολική πορεία της Νέας Δημοκρατίας έχει θετικό απολογισμό και παραμένει η δύναμη που μπορεί να εξασφαλίσει την προοπτική της χώρας για το μέλλον».

Σε ερώτηση για τις αιτιάσεις περί της «ψυχής» της παράταξης ο Κωστής Χατζηδάκης ανέφερε: «Σέβομαι όλες τις απόψεις. Κανείς μας, όπως και εγώ που είμαι συνεχώς στην παράταξη από 18 ετών, δεν έχει το δικαίωμα να αναφέρεται στον εαυτό του και να ταυτίζεται ο ίδιος με την ψυχή της παράταξης. Πολύ περισσότερο αν έχει πάει και σε άλλα κόμματα. Εκείνο που είναι βέβαιο είναι ότι τα κόμματα μετεξελίσσονται. Δεν μπορεί να παραμείνει η Νέα Δημοκρατία όπως ήταν το 1980, το 1990, ή το 2010. Αλλάζουν οι καιροί, αλλάζει η ισορροπία των πραγμάτων παγκόσμια και στο εσωτερικό. Πρέπει να προσαρμόζεσαι, κρατώντας φυσικά αρχές και αξίες. Η μετεξέλιξη πάντως της Νέας Δημοκρατίας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ήταν σίγουρα προς θετική κατεύθυνση. Γι’ αυτό άλλωστε κερδίσαμε τις εκλογές του 2019 και του 2023».

«Εκείνο το οποίο χρειαζόμαστε πρωτίστως ως Νέα Δημοκρατία», κατέληξε ο Κωστής Χατζηδάκης, «είναι κομματική συσπείρωση. Υπογραμμίζω την ανάγκη να προχωρήσουμε μαζί. Καθώς μπαίνουμε στην τελευταία στροφή για τις εκλογές, το συνέδριο αποτελεί ευκαιρία να ξεκινήσουμε την πορεία αυτή με προβολή του έργου μας και ταυτόχρονα με συνέχιση των μεταρρυθμίσεων. Αυτό είναι προϋπόθεση για να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα στις εκλογές και για να έχει και η Ελλάδα μια θετική πορεία μετά τις εκλογές. Υποχρέωση όλων μας είναι να είμαστε παρόντες και στα εύκολα και στα δύσκολα. Είναι άλλο η πολιτική και άλλο οι δημόσιες σχέσεις. Οι δημόσιες σχέσεις είναι ένας χώρος λαμπερός στον οποίο γίνονται ευχάριστα πράγματα. Στην πολιτική πρέπει να ασχολείσαι με κακώς κείμενα και να παίρνεις θέση. Και αυτό που μένει στο τέλος είναι το έργο που αφήνει κάποιος πίσω του».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.