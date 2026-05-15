Συνεχίζεται η άγρια κόντρα μεταξύ του Άδωνι Γεωργιάδη και του Νίκου Ανδρουλάκη. Μιλώντας στο Action 24 το πρωί της Παρασκευής, ο υπουργός Υγείας απάντησε στις κατηγορίες του προέδρου του ΠΑΣΟΚ πως η ΝΔ έστησε το δημοσίευμα για το ακίνητό του και «οργάνωσε την πολιτική του δολοφονία», λέγοντας «πως ο κ. Ανδρουλάκης διεκδικεί για τον εαυτό του το συγκλονιστικό δικαίωμα να μπορεί να κρίνει και να κατηγορεί τους πάντες, αλλά να μη δίνει ποτέ εξήγηση αν δεχτεί κριτική».

Στη συνέχεια, διέψευσε πως ο κ. Ανδρουλάκης λαμβάνει ως μίσθωμα 1.000 ευρώ τον μήνα, όπως δήλωσε. «Είναι ψέματα. Στην προσπάθεια να υποβαθμίσει την υπόθεση είπε ένα μεγάλο ψέμα. Η ουσία της υπόθεσης είναι ότι επί κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ, ο πατέρας και ο γιος Ανδρουλάκης, και οι 2 κομματικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, πήραν από την κυβέρνηση της εποχής ένα συμβόλαιο» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνέχισε λέγοντας πως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε κι άλλο ψέμα. «Είπε ότι είχε αποφασιστεί αυτό από την κυβέρνηση Καραμανλή και απλώς υλοποίησε το Κτηματολόγιο την απόφαση της κυβέρνησης Καραμανλή. Απορώ πώς τα λέει. Για να καταλάβετε, οι εκλογές του 2009 έγιναν αρχές Οκτωβρίου του 2009 και το συμβόλαιο το υπέγραψε το κτηματολόγιο τον Απρίλιο του 2010».

Μάλιστα, συνέχισε λέγοντας «η επιτροπή αξιολόγησης απέρριψε τη φθηνότερη προσφορά από αυτή που είχε προσφέρει ο κ. Ανδρουλάκης, τον Οκτώβριο του 2009. Τον Οκτώβριο του 2009, η κυβέρνηση στην Ελλάδα ήταν το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη. Καμία κυβέρνηση Καραμανλή, όπως ψευδώς είπε. Ο διαγωνισμοί, οι δημόσιοι διαγωνισμοί έχουνε πρακτικά και ημερομηνίες.

Η επιτροπή αξιολόγησης απέρριψε την πέμπτη προσφορά που ήταν σημαντικά φθηνότερη. Ο κ. Ανδρουλάκης προσέφερε τίμημα 10.500 και αυτός που κόψανε τότε, τον κόψανε επί κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ, προσέφερε 7.500. Δηλαδή 3.000 λιγότερο το μήνα».

Ακολούθως, ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε πως σε μια περίοδο που στην Ελλάδα συζητάμε για ρουσφέτια και παρεμβάσεις βουλευτών «εδώ καταφανώς έχουμε εύνοια της οικογένειας Ανδρουλάκη.

Είπε ότι νοικιάζονταν (το ακίνητο) από το 2004, εγώ δεν το ξέρω, αλλά εδώ κάτι δεν κολλάει. Εάν υπήρχε προηγούμενη σύμβαση με το κτηματολόγιο από το 2004, γιατί έγινε διαγωνισμός το 2009 και 2010; Οι εκλογές τότε ήταν το Μάρτιο, μήπως το συμβόλαιο που πήρε το 2004 έγινε προ των εκλογών; Να μας το παρουσιάσει γιατί αν έχει πάρει το συμβόλαιο πριν φύγει ο Σημίτης, ακόμα χειρότερα γι' αυτόν».

Ο υπουργός Υγείας τόνισε επίσης πως «εγώ δεν έχω σκοπό να πάω τον Ανδρουλάκη στα δικαστήρια, είπα όμως ότι δεν μπορεί να κουνάει το δάχτυλο. Είναι ένας βαθύπλουτος, ένα εκατομμύριο από εδώ και ένα από εκεί και τώρα τον έπιασε ο πόνος για τον φτωχό Έλληνα».

Τι είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης

Χθες, Πέμπτη, σε συνέντευξή του στο Action24, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απάντησε στις κατηγορίες που εξαπέλυσαν κυβερνητικά στελέχη σε βάρος του με αφορμή δημοσίευμα, λέγοντας: «Λέει ο κ. Γεωργιάδης ότι με ευνόησε ο Γιώργος Παπανδρέου. Είναι ψεύτης και συκοφάντης, διότι ο διαγωνισμός έγινε επί Κώστα Καραμανλή και Νέας Δημοκρατίας, οι προσφορές άνοιξαν επί Κώστα Καραμανλή και Νέας Δημοκρατίας, από τις προσφορές που άνοιξαν η δική μας ήταν η προσφορά του μειοδότη. Και έτσι επιλέχθηκε.

» Λέει ότι υπήρχε κι άλλη προσφορά. Έγινε έλεγχος στην προσφορά αυτή και το κτίριο, το οποίο είχαν προσφέρει είχε σοβαρά νομικά ζητήματα, ήταν υποθηκευμένο και δεν το επέλεξαν. Επέλεξαν, λοιπόν, τη φθηνότερη προσφορά και ένα κτίριο που δεν είχε κανένα φορτίο.

» Η επιλογή έγινε επί Κώστα Καραμανλή και Νέας Δημοκρατίας το Μάιο του 2009. Γιατί υπογράφεται επί ΠΑΣΟΚ; Γιατί μετά έγιναν εκλογές, έφυγε η μία κυβέρνηση και ήρθε η άλλη. Και η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου υλοποίησε την απόφαση του Κτηματολογίου που είχε παρθεί επί Νέας Δημοκρατίας. Άρα, ο άνθρωπος είναι απόλυτος συκοφάντης», σημείωσε.

«Τι μας λένε σήμερα; Ότι είναι ανήθικοι όσοι μπαίνουν και κάνουν προσφορές σε διαγωνισμούς του δημοσίου; Δηλαδή όποιος Έλληνας πολίτης κατεβαίνει σε έναν διαγωνισμό του δημοσίου που είναι καθαρός και αφορά υπηρεσίες, κτηριακές υποδομές, προμήθειες, είναι ανήθικος; Αυτό μας λένε;» αναρωτήθηκε δηκτικά για τους υπαινιγμούς της κυβέρνησης περί ηθικού θέματος.





Πηγή: skai.gr

