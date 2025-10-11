Κ. Tσουκαλάς: «Πώς γίνεται να έχουν δίκιο τόσο ο κ. Βορίδης όσο και ο κ. Βάρρας»

Με σχόλιο του ο Κώστας Τσουκαλάς, αναφέρθηκε στις δηλώσεις του Κυβερνητικού Εκπροσώπου σημειώνοντας ότι «ο κ. Μαρινάκης αφού πρώτα παραδέχθηκε την ευθύνη του κ. Βορίδη, μετά τις απειλές του πρώην Υπουργού σήμερα προσπάθησε να τον παρουσιάσει αδικημένο και κατατρεγμένο».

Υποστήριξε ότι «έπιασαν τόπο οι πιέσεις του κ. Βορίδη» και τόνισε: «Πώς γίνεται, όμως, να έχουν δίκιο και ο κ. Βορίδης και ο κ. Βάρρας; Ο κ. Βάρρας παρουσίασε τον κ.Βορίδη ως εντολοδόχο συμφερόντων. Η κυβέρνηση τηρεί σιγή ιχθύος για αυτές τις καταγγελίες. Για πόσο ακόμη θα παίζουν κρυφτό;».

«Έχουμε μια χιονοστιβάδα σκανδάλων με την υπογραφή Μητσοτάκη»

«Το μέλλον θέλει απαντήσεις του μέλλοντος και όχι αφηγήματα του παρελθόντος» δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή του Action24.

Ο κ. Τσουκαλάς υποστήριξε ότι «το ΠΑΣΟΚ μπορεί να πάρει και από τα αριστερά και από τα δεξιά και μπορεί να εκφράσει το στοίχημα για πολιτική αλλαγή με σταθερότητα, χωρίς περιπέτεια. Επιπλέον, μπορεί να εισπράξει από τη φθορά της Νέας Δημοκρατίας. Μία φθορά που φαίνεται, για παράδειγμα, στο στεγαστικό». Έκανε ειδική αναφορά στον επικεφαλής της Επιθεώρησης Εργασίας, η τοποθέτηση του οποίου έχει ακυρωθεί από το ΣτΕ, μιλώντας για πρακτικές της ΝΔ που προσβάλλουν τη δικαιοσύνη, υποτιμούν τη νοημοσύνη των πολιτών και θέλουν το κράτος «φέουδο».

Σχολιάζοντας τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, στην οποία ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρει πως «το ζητούμενο δεν είναι αν είσαι πιο αριστερός ή πιο δεξιός, αρκεί η γάτα να πιάνει ποντίκια», ο Κ. Τσουκαλάς σημείωσε πως «δεν συμφωνώ με την άποψη ότι η κεντροαριστερά για να ηγεμονεύσει πρέπει να κάνει ιδεολογική λοβοτομή. Δεν πιστεύω ότι δεν υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές μεταξύ Κεντροδεξιάς και Κεντροαριστεράς. Για να νικήσει η δημοκρατική παράταξη -και γι' αυτό αγωνιζόμαστε στο ΠΑΣΟΚ- πρέπει να ανακτήσει την ιδεολογική ηγεμονία των προοδευτικών αξιών στην κοινωνία, δεν αρκεί να ετεροπροσδιορίζεται από τη δεξιά. Ετεροπροσδιοριζόμενη και χωρίς σαφές πρόσημο, δεν είναι δυνατό να κυριαρχήσει πολιτικά. Αυτές είναι συνταγές που έχουν ηττηθεί».

«Για εμάς το κρίσιμο είναι να υπάρξει ήττα της Νέας Δημοκρατίας και ήττα της νεοφιλελεύθερης και συντηρητικής πολιτικής. Αυτό προϋποθέτει να κάνουμε ξανά ισχυρές τις ιδέες που θέλουν ισχυρό κοινωνικό κράτος και βιώσιμη συμπεριληπτική ανάπτυξη. Ο μέσος ψηφοφόρος θέλει αξιοπιστία και αυτή έχει ως βασικό προαπαιτούμενο την σταθερότητα στις απόψεις. Όλα αυτά θα μετρηθούν και θα κριθούν στην κάλπη», συμπλήρωσε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και τόνισε ότι «ο κ. Τσίπρας έχει ήδη κριθεί και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αντιπολίτευσης μετά την πρωθυπουργία του».

Ο κ. Τσουκαλάς μίλησε για χιονοστιβάδα σκανδάλων της κυβέρνησης η οποία, σημείωσε, δεν δουλεύει για τους πολίτες αλλά τους εξαπατά. «Η Νέα Δημοκρατία, επομένως, δεν μπορεί να κερδίσει με θετικό αφήγημα και ψάχνει να βρει έναν τρόπο να συσπειρώσει, με αναφορές στο παρελθόν και τεχνητές πολώσεις», επισήμανε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

