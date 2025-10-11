ΠΑΣΟΚ: «Κυβέρνηση και Πρωθυπουργός εκτεθειμένοι από τις συνεχείς αποκαλύψεις»

«Μετά το περίφημο "συμφωνώ" του κ. Βορίδη στην εκτόξευση των στρεμμάτων του Εθνικού Αποθέματος το 2019, υπήρξε και δεύτερη έγκριση το 2020.Κάτι που δείχνει ότι δεν έγινε καμία προσπάθεια εξυγίανσης αλλά αντιθέτως συνεχιζόταν η "γαλάζια" φάμπρικα διασπάθισης κοινοτικών πόρων όπως περιγράφεται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής αφορμή στοιχεία που παρουσιάστηκαν σε δημοσιογραφική έρευνα του τηλεοπτικού σταθμού Alpha για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Στην ανακοίνωσή του το γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ τονίζει πώς «η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός είναι απολύτως εκτεθειμένοι με τις καθημερινές αποκαλύψεις και εξελίξεις στην εξεταστική επιτροπή» και συμπληρώνει : «Ίσως γι' αυτό έχει αρχίσει ο υπόγειος πόλεμος και τα αλληλοκαρφώματα».
