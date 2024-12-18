Κ. Μητσοτάκης: Θέλουμε την Σερβία μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας – Η Ελλάδα θεματοφύλακας της ευρωπαϊκής πορείας της Αλβανίας

«Η Ελλάδα έχει υποστηρίξει επί της αρχής την ενταξιακή προοπτική όλων των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, λαμβάνοντας όμως υπόψη την πραγματικότητα ότι οι χώρες αυτές πρέπει να κάνουν τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις έτσι ώστε να προσαρμοστούν με το ευρωπαϊκό κεκτημένο» τόνισε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ – Δυτικών Βαλκανιών.

Ολόκληρη η δήλωση του πρωθυπουργού:

Η Σύνοδος Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης - Βαλκανίων έρχεται σε μια εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία για την ευρωπαϊκή ήπειρο. Η Ελλάδα έχει υποστηρίξει επί της αρχής την ενταξιακή προοπτική όλων των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, λαμβάνοντας, όμως, φυσικά υπόψη την πραγματικότητα ότι οι χώρες αυτές πρέπει κάνουν τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις έτσι ώστε να προσαρμοστούν με το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Θα ήθελα να κάνω μια ξεχωριστή αναφορά σε δύο χώρες οι οποίες θα φιλοξενηθούν σήμερα εδώ, στο κτήριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Πρώτα, όσον αφορά στη Σερβία, είχα την ευκαιρία πριν από λίγες μέρες να στείλω μια επιστολή σε όλους τους ομολόγους μου, ζητώντας τους να ευθυγραμμιστούν με τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έτσι ώστε να ανοίξουμε ένα ακόμα κεφάλαιο ενταξιακών διαπραγματεύσεων όσον αφορά στη Σερβία.

Θεωρώ απολύτως απαραίτητο η Σερβία να επιταχύνει τον δρόμο της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι η μεγαλύτερη χώρα των Δυτικών Βαλκανίων, είναι σημείο αναφοράς για την σταθερότητα στην περιοχή. Αισθάνομαι ότι τώρα έχει έρθει η ώρα να στείλουμε ένα μήνυμα στη Σερβία και στον σερβικό λαό ότι εννοούμε αυτό που λέμε, ότι θέλουμε τη Σερβία ως μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας.

Η Σερβία γνωρίζει τι πρέπει να κάνει από τη δική της πλευρά προκειμένου να εναρμονίσει τις αποφάσεις της όσον αφορά στην εξωτερική πολιτική με τις κοινές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως, θεωρώ ότι τώρα έχει έρθει η ώρα να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στη Σερβία ότι η θέση της είναι στην ευρωπαϊκή οικογένεια.

Η δεύτερη χώρα στην οποία θέλω να αναφερθώ είναι η Αλβανία. Και καθώς χθες προηγήθηκε η δεύτερη Διακυβερνητική Επιτροπή που εισηγήθηκε το άνοιγμα ενός ακόμα κεφαλαίου διαπραγματεύσεων, θέλω να τονίσω για ακόμη μια φορά ότι η Ελλάδα είναι ουσιαστικά ο «θεματοφύλακας» της ευρωπαϊκής πορείας της Αλβανίας και ότι τα ζητήματα τα οποία αφορούν την προστασία της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας, η κατοχύρωση των περιουσιακών τους δικαιωμάτων, το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού, δεν είναι διμερή ζητήματα. Είναι ζητήματα τα οποία, πια, αφορούν τις σχέσεις της Αλβανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Είμαι ικανοποιημένος και από το γεγονός ότι για πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια έχουμε μια σημαντική κινητικότητα από πλευράς Αλβανίας στην αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών. Και θα έλεγα ότι αυτή είναι και η καλύτερη απόδειξη γιατί τελικά η ευρωπαϊκή πορεία των βαλκανικών χωρών μπορεί να οδηγήσει και στην επίλυση χρόνιων τέτοιων ζητημάτων, όταν αυτά ανάγονται από διμερή σε ευρωπαϊκά.

Πηγή: skai.gr

