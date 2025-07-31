«Ο νέος αυτοκινητόδρομος Πατρών- Πύργου παραδίδεται στους κατοίκους και τους επισκέπτες της Δυτικής Ελλάδας και δεν μπορούμε παρά να είμαστε υπερήφανοι για την ολοκλήρωσή του μεγαλύτερου τμήματός του. Βαθιά πεποίθησή μου ήταν και παραμένει ότι τα μεγάλα έργα δεν ανήκουν σε κανένα υπουργό, σε κανένα κόμμα και σε καμία κυβέρνηση, παρά στις Ελληνίδες και τους Έλληνες και μόνο», αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρώην υπουργός Μεταφορών και βουλευτής Σερρών της ΝΔ, Κώστας Αχ. Καραμανλής.

Ο κ. Καραμανλής προσθέτει τα εξής :

«Ωστόσο, αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι μία κυβέρνηση, η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, έκανε τα πάντα ώστε αυτό το έργο να μην ολοκληρωθεί ποτέ. Γιατί αφού ακύρωσε τον διαγωνισμό που είχε προκηρύξει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το 2014, αφού "εσπασε" το έργο σε οκτώ εργολαβίες, για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα που όλοι γνωρίζουμε, ουσιαστικά το εγκατέλειψε, κληροδοτώντας μας το 2019 ένα ακόμα βαλτωμένο έργο που υπήρχε μόνο στα χαρτιά.

Όταν πήραμε την απόφαση να εντάξουμε το έργο στην παραχώρηση της Ολυμπίας Οδού - έπειτα από σκληρές διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή - και να υπογράψουμε τη νέα σύμβαση στις 15 Δεκεμβρίου του 2021 ώστε να ξεκινήσει επιτέλους να υλοποιείται, δέχτηκα αμέτρητες αήθεις προσωπικές επιθέσεις από ολόκληρο τον κομματικό μηχανισμό και τους εκλεκτούς του ΣΥΡΙΖΑ, παρά το γεγονός ότι γνώριζαν εκ των έσω ότι - αν παρέμεναν οι οκτώ εργολαβίες - ο αυτοκινητόδρομος αυτός με τα εκατοντάδες κάθε χρόνο τροχαία, δεν θα τελείωνε ποτέ.

Την ίδια τακτική εξάλλου ακολούθησαν και με όλα τα μεγάλα έργα που βάλτωναν και καταφέραμε να ξεμπλοκάρουμε την περίοδο 2019- 2023, ώστε σήμερα να ολοκληρώνονται και να παραδίδονται στους πολίτες, όπου ανήκουν: ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας- Ε65, ο αυτοκινητόδρομος Άκτιο-Αμβρακία με τη διπλή σύνδεση της Λευκάδας, τα μεγάλα έργα του Μετρό.

Η πολιτεία όφειλε το κρίσιμο αυτό έργο ανάπτυξης και ασφάλειας στην Δυτική Ελλάδα και σήμερα εκπληρώνει τη δέσμευσή της. Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια σε όλες και όλους όσοι εργάστηκαν με αφοσίωση και επαγγελματισμό, ώστε να γίνει επιτέλους πραγματικότητα» καταλήγει.

Πηγή: skai.gr

