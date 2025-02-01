Φάμελλος: Η χώρα χρειάζεται σχέδιο ανάπτυξης το οποίο δεν έχει ο κ. Μητσοτάκης

Στον χώρο της έκθεσης Zootechnia στη Θεσσαλονίκη, βρέθηκε σήμερα Σάββατο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, όπου έστειλε το μήνυμα πως «η χώρα χρειάζεται σχέδιο ανάπτυξης», επισημαίνοντας πως η κυβέρνηση «δεν έχει».

Προσερχόμενος στην έκθεση ανέφερε σε δηλώσεις του:

«Η επίσκεψή μας στην Zootechnia συνδέεται με τη μεγάλη αγωνία του αγροτικού κόσμου, ώστε να έχει η Ελλάδα και αγροτική παραγωγή, αλλά και αγρότες και αγρότισσες. Ήρθαμε στην έκθεση και για να δούμε προφανώς όλα τα εκθέματα και τους εκθέτες και να μιλήσουμε με τον αγροτικό κόσμο, εφόσον αυτές τις μέρες έχουμε καταθέσει στη δημοσιότητα και το αγροτικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που ξεκινάει από συγκεκριμένες προτάσεις για τη μείωση του κόστους παραγωγής, στο ρεύμα, στο πετρέλαιο, αλλά και στα αγροεφόδια και στις τιμές των προϊόντων, με μείωση του ΦΠΑ, με τη διαθεσιμότητα εργατών γης, με τα μεγάλα ζητήματα του αγροτικού χρέους, αλλά και τα ζητήματα των ενισχύσεων, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, των αποζημιώσεων που συνδέονται με την κλιματική κρίση και την πρότασή μας για τη νέα αγροτική πολιτική, εφόσον είναι ξεκάθαρο ότι η χώρα χρειάζεται σχέδιο ανάπτυξης, που δεν έχει ο κ. Μητσοτάκης, και να έχει αγροτικό κόσμο και αγροτικό χώρο που να δημιουργεί».

Και επισήμανε:



«Θέλω να κάνω μια ιδιαίτερη επισήμανση για το ζήτημα του αγροτικού χρέους: Δυστυχώς το τελευταίο διάστημα βλέπουμε η κυβέρνηση να εκμεταλλεύεται την αγωνία των αγροτών και να τους παραπλανεί με περίεργα funds και περίεργες λύσεις που δεν θα εξυπηρετήσουν τον αγροτικό κόσμο, ενώ ταυτόχρονα το καρτέλ των τραπεζών κερδοσκοπεί εις βάρος όλων των Ελλήνων, και των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει ετοιμάσει και κατέθεσε πρόταση για την διαχείριση του αγροτικού χρέους που δίνει τη δυνατότητα να αποχρεωθούν και αγρότες και συνεταιρισμοί από το σύνολο των πανωτοκίων - και αυτά που έχουν κεφαλαιοποιηθεί, να υπάρχει ρύθμιση μόνο για το εναπομείναν κεφάλαιο-, και ταυτόχρονα να υπάρχουν εργαλεία μικροπιστώσεων για να υπάρχει η δυνατότητα οι αγρότες να παράγουν στον τόπο τους».

«Αν δεν λυθεί το θέμα του αγροτικού χρέους, με προστασία των παραγωγικών ακινήτων των συνεταιρισμών και των αγροτών, τότε θα πάμε σε νέα τσιφλίκια στην ύπαιθρο και δυστυχώς τα νέα παιδιά δεν θα μένουν στην ύπαιθρο, αλλά θα φεύγουν μετανάστες στο εξωτερικό. Εμείς θέλουμε μια πολύ καλύτερη Ελλάδα, που δεν μπορεί να εξασφαλίσει ο κ. Μητσοτάκης. Σας ευχαριστώ πολύ», κατέληξε ο κ. Φάμελλος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.