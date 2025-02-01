Βολές από ΣΥΡΙΖΑ - ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές και τις επιλογές της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου

Ερωτήματα για την αρχειοθέτηση των μηνύσεων του Νίκου Ανδρουλάκη και του Θανάση Κουκάκη σε βάρος προσώπου του οποίου η προπληρωμένη κάρτα φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για την αποστολή των «μολυσμένων» μηνυμάτων θέτουν με ανακοινώσεις το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Επικαλούμενοι το πρωτοσέλιδο της Εφημερίδας των Συντακτών που αναφέρει πως «η Εθνική Τράπεζα διαψεύδει τον Άρειο Πάγο», το ΠΑΣΟΚ αναφέρει:

«Νέα αποκαλυπτικά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν από την Εφημερίδα των Συντακτών και το Inside Story, εκθέτουν την εισαγγελία του Αρείου Πάγου για την εσπευσμένη και προσχηματική αρχειοθέτηση της μήνυσης του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη, κατά του κατόχου της προπληρωμένης κάρτας, που χρησιμοποιήθηκε για την πληρωμή μηνυμάτων ‘μολυσμένων' με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator».

Προσθέτει ότι «σύμφωνα με τις αποκαλύψεις, ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Αχιλλέας Ζήσης, έθεσε τη δικογραφία στο αρχείο χωρίς να έχει ζητήσει από την Εθνική Τράπεζα τις απαραίτητες τεχνικές λεπτομέρειες και τα πλήρη στοιχεία για τις συναλλαγές της συγκεκριμένης κάρτας».

Όμως, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ, «σύμφωνα με την επίσημη απάντηση της Εθνικής Τράπεζας στην Εφημερίδα των Συντακτών και το Inside Story, η επίμαχη προπληρωμένη κάρτα μπορούσε να ενεργοποιηθεί αποκλειστικά από τον κάτοχό της, καθώς η διαδικασία απαιτούσε τη χρήση ενός μοναδικού, αυτοματοποιημένου και κρυπτογραφημένου κωδικού PIN, ο οποίος αποστέλλεται μόνο στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει ο πελάτης».

Επιπλέον, «η τράπεζα διαψεύδει κατηγορηματικά οποιοδήποτε ενδεχόμενο παραβίασης των συστημάτων ασφαλείας της, καταρρίπτοντας πλήρως τον ισχυρισμό ότι ένα άγνωστο τρίτο πρόσωπο μπόρεσε να ενεργοποιήσει την κάρτα και να πραγματοποιήσει πληρωμές χωρίς τη γνώση του κατόχου της, για τις παράνομες υποκλοπές κατά του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, του προέδρου του ΠΑΣΟΚ και υπουργών της κυβέρνησης».

Το ΠΑΣΟΚ κατόπιν αυτών ρωτά:

«- Γιατί η εισαγγελία του Αρείου Πάγου δεν ζήτησε τις πλήρεις κινήσεις της κάρτας πριν την αρχειοθέτηση;

- Σε ποιο τηλέφωνο εστάλη το PIN και ποιος το χρησιμοποίησε για την ενεργοποίηση της κάρτας;».

Υποστηρίζει καταληκτικά ότι «η σπουδή της εισαγγελίας να ‘κλείσει' το ζήτημα, προκαλεί σοβαρά ερωτήματα για την ανεξαρτησία και την αξιοπιστία της έρευνας» και πως «η ελληνική Δικαιοσύνη δεν μπορεί να λειτουργεί ως μηχανισμός συγκάλυψης, εξυπηρετώντας πολιτικές σκοπιμότητες, ιδιαίτερα όταν διακυβεύεται η εθνική ασφάλεια και η προστασία του πολιτεύματος».

Επιπλέον αναφέρει ότι «ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι θα επουλώσει τα τραύματα που άνοιξε στους θεσμούς η διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ», όμως «σε συνεχείς υποθέσεις αποδεικνύεται ότι θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός που μπροστά στο να διατηρήσει την εξουσία του, θυσιάζει το κράτος δικαίου και τη διάκριση των εξουσιών».

ΣΥΡΙΖΑ: Διάτρητο το νέο πόρισμα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου

Με τη σειρά του και ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει πως «οι δημοσιογραφικές αποκαλύψεις από την "Εφημερίδα των Συντακτών", εκθέτουν την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και τον αρμόδιο αντεισαγγελέα ο οποίος προχώρησε σε μια εσπευσμένη αρχειοθέτηση των μηνύσεων του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη και του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη».

Ακολούθως εξηγεί: «Ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, έθεσε στο αρχείο την υπόθεση με το αδιανόητο σκεπτικό ότι η προπληρωμένη κάρτα μέσω της οποίας αγοράστηκε το κακόβουλο λογισμικό "ενεργοποιήθηκε από άγνωστο πρόσωπο" και όχι από τον καταγεγραμμένο κάτοχό της, χωρίς όμως να προσκομίσει κανένα στοιχείο για αυτήν τη δήθεν τρίτη εμπλοκή».

Ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει: «Σύμφωνα με την απάντηση της Εθνικής Τράπεζας, η συγκεκριμένη κάρτα μπορούσε να ενεργοποιηθεί ΜΟΝΟ από τον κάτοχό της, χρησιμοποιώντας τον μοναδικό, αυτοματοποιημένο και κρυπτογραφημένο κωδικό PIN που αποστέλλεται αποκλειστικά στο κινητό του πελάτη. Η ίδια η Εθνική Τράπεζα ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα ασφάλειας των συστημάτων της, διαψεύδοντας πλήρως το σενάριο ότι "κάποιος τρίτος" με άλλο pin ενεργοποίησε την κάρτα και πραγματοποίησε πληρωμές για τις παράνομες υποκλοπές. Η Δικαιοσύνη, μεθοδευμένα, ζήτησε στοιχεία ΜΟΝΟ για το διάστημα 16-23 Σεπτεμβρίου 2021, αποκλείοντας οποιαδήποτε έρευνα για το πώς χρησιμοποιήθηκε η κάρτα στα υπόλοιπα πέντε χρόνια που ήταν ενεργή!».

Αποδίδει ευθύνες στον Άρειο Πάγο αναφέροντας ότι «παρά τις αποδείξεις, αρνείται να διερευνήσει την υπόθεση ως υπόθεση κατασκοπείας και παραβίασης του πολιτεύματος, υποβαθμίζοντας το γεγονός ότι εν ενεργεία υπουργοί, στρατιωτικοί και δικαστές παρακολουθούνταν με λογισμικό ξένης εταιρείας. Ο μοναδικός τρόπος να αποδειχθεί η αλήθεια είναι να δοθούν στη δημοσιότητα οι επίμαχες κινήσεις της επίμαχης κάρτας, καθ' όλη τη διάρκεια των πέντε ετών που ήταν ενεργή. Οτιδήποτε λιγότερο συνιστά ξεκάθαρη συγκάλυψη».

Κλείνοντας διαβεβαιώνει ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία θα συνεχίσει να απαιτεί Διαφάνεια, Λογοδοσία και Δικαιοσύνη. Το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν θα θαφτεί, όσο κι αν επιχειρούν να το συγκαλύψουν».

