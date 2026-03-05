Το ενδεχόμενο οι πολεμικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή να έχουν μεγάλη χρονική διάρκεια φοβίζει την Αθήνα, η οποία - σύμφωνα με την Καθημερινή - εντοπίζει 4 δυνητικούς κινδύνους.

Την ενεργοποίηση μεταναστευτικών ροών από το Ιράν. Την πιθανότητα η αποσταθεροποίηση της περιοχής να πυροδοτήσει εκ νέου μετακινήσεις από το Αφγανιστάν. ως αλυσιδωτή αντίδραση. Επίσης, οι οικονομικές συνέπειες σε κράτη που έχουν ήδη εμπλακεί στον πόλεμο ίσως αναγκάσουν το εργατικό δυναμικό να αναζητήσει αλλού εργασία.

Τέλος, υπάρχει ο φόβος ριζοσπαστικοποίησης μουσουλμανικών ομάδων που βρίσκονται στην Ελλάδα, είτε γιατί τρομοκρατικά δίκτυα θα ενεργοποιηθούν από το Ιράν, είτε γιατί θα λειτουργήσουν θρησκευτικά αντανακλαστικά.

Πηγή: skai.gr

