Ο Γιώργος Γεραπετρίτης θα συμμετάσχει σε τηλεδιάσκεψη των ΥΠΕΞ της ΕΕ

 Θα συμμετάσχει συνάντηση των ΥΠΕΞ των κρατών μελών της ΕΕ - Θα συμμετέχουν υπουργοί Εξωτερικών των χωρών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου

Γιώργος Γεραπετρίτης

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, θα συμμετάσχει αύριο, Πέμπτη 5 Μαρτίου και ώρα 12:00 μ.μ., μέσω τηλεδιάσκεψης, σε συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη συμμετοχή των υπουργών Εξωτερικών των χωρών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου.

