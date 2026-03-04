Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, θα συμμετάσχει αύριο, Πέμπτη 5 Μαρτίου και ώρα 12:00 μ.μ., μέσω τηλεδιάσκεψης, σε συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη συμμετοχή των υπουργών Εξωτερικών των χωρών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.