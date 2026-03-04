Ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, διέψευσε τις αναφορές του γενικού γραμματέα του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, σύμφωνα με τις οποίες δύο drones που καταρρίφθηκαν στην Κύπρο κατευθύνονταν προς τη βάση της Σούδας.

«Δεν είχαμε καμία τέτοια πληροφόρηση» είπε, απαντώντας σε σχετική ερώτηση σε συνέντευξή του στο κεντρικό δελτίο του Αlpha.

«Δεν έχουμε καμία πληροφόρηση και θεωρώ θα την είχαμε. Βλέπουμε τα τρατζέκτορι οποιουδήποτε πυραύλου ή οποιουδήποτε συστήματος ξεκινάει είτε από τον Λίβανο, από την περιοχή που ελέγχει η Χεζμπολάχ, είτε από το Ιράν και κατευθύνεται είτε προς την Κρήτη είτε προς την ελληνική επικράτεια, τώρα και προς την Κύπρο. Δεν έχουμε δει οτιδήποτε τέτοιο».

