«Σε μια εποχή που οι προκλήσεις ασφαλείας εξελίσσονται, οι Ένοπλες Δυνάμεις αποτελούν απαραίτητη συνθήκη της εθνικής μας επιβίωσης, προβάλλοντας τη σταθερή προσήλωσή τους στις αξίες της Δημοκρατίας, της Ειρήνης και της Ελευθερίας. Διασφαλίζοντας, μέσω της ισχύος και της ετοιμότητάς τους, την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας. Υπερασπίζοντας με επιτυχία τα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά δίκαια» τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, στην Ημερήσια Διαταγή του για την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων (21η Νοεμβρίου 2024).

«Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί, Στρατιώτες, Ναύτες, Σμηνίτες, Εθνοφύλακες, Έφεδροι και Πολιτικό Προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων. Στις 21 Νοεμβρίου τιμάμε τις Ένοπλες Δυνάμεις της πατρίδας μας. Τον συνταγματικό θεματοφύλακα της εθνικής μας ασφάλειας και της ανεξαρτησίας μας. Τιμάμε όσους αφυπηρέτησαν και όσους κατέθεσαν το πολυτιμότερο αγαθό, τη ζωή τους, επιτελώντας το καθήκον τους. Τιμάμε εσάς» υπογράμμισε.

«Εορτάζουμε, επίσης, τα Εισόδια της Θεοτόκου, Υπερμάχου Στρατηγού των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Η Παναγία, ως διαχρονική μητρική μορφή του ενσαρκωμένου αγαθού, σκέπει διαχρονικά τις Ένοπλες Δυνάμεις και μέσω αυτών την Πατρίδα μας. Αποτελεί το γαλήνιο μητρικό πρότυπο, τον απόλυτο και εμφανή συμβολισμό, όσον αφορά τον ρόλο των Ενόπλων Δυνάμεων διαχρονικά στην Ιστορία μας», πρόσθεσε.

«Γυναίκες και άνδρες των Ενόπλων Δυνάμεων. Ο ρόλος σας υπερβαίνει το παραδοσιακό όριο της Εθνικής Άμυνας. Επεκτείνεται στην υποχρέωση προσφοράς προς το κοινωνικό σύνολο την ώρα της ανάγκης του. Σας ευχαριστώ για τις υπηρεσίες σας στην πατρίδα και την κοινωνία και αισθάνομαι, όπως κάθε Έλληνας, υπερηφάνεια», ανέφερε ο κ. Δένδιας.

«Ο ελληνικός λαός αναγνωρίζει τον ρόλο των Ενόπλων Δυνάμεων και προσβλέπει σ' αυτές. Γνωρίζει ότι αποτελείτε τους φρουρούς κάθε σημείου της ελληνικής επικράτειας και παράλληλα τους συμπαραστάτες της κοινωνίας σε κάθε δυσκολία. Σας καλώ και σας προτρέπω να συνεχίσετε με προσήλωση να εκτελείτε τα συνταγματικά σας καθήκοντα, στηριζόμενοι στα ιδανικά και τις αξίες του Έθνους», επισήμανε.

«Εύχομαι σε εσάς και τις οικογένειές σας υγεία, προκοπή και πρόοδο. Ζήτω οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις! Ζήτω η Ελλάδα», κατέληξε ο κ. Δένδιας.

Οι εκδηλώσεις στο πλαίσιο εορτασμού της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων στην Αθήνα την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΕΘΑ, θα διεξαχθούν οι εξής εκδηλώσεις:

● Στις 08:00 επίσημη έπαρση της Ελληνικής σημαίας, στον Ιερό Βράχο της Ακροπόλεως.

● Στις 11:00 επίσημη δοξολογία στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αθηνών, προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμου Β', παρουσία της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

● Στις 11:55 κατάθεση στεφάνου από την Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, στο Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη.

● Στις 17:09 επίσημη υποστολή της Ελληνικής σημαίας, στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.

Επίσης, το βράδυ της 21 Νοεμβρίου 2024 και ώρα 19:30 θα πραγματοποιηθεί εορταστική εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής.

Από 21 έως 26 Νοεμβρίου 2024, θα λάβει χώρα διακλαδική έκθεση των Ενόπλων Δυνάμεων στον χώρο του σταθμού Μετρό «Σύνταγμα» μέσω εκθεμάτων που παρουσιάζουν επιχειρησιακές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες (πατήστε εδώ)

Επιπρόσθετα, σε όλη την επικράτεια θα πραγματοποιηθούν οι εξής εκδηλώσεις:

● Γενικός Σημαιοστολισμός των μονάδων, στρατιωτικών καταστημάτων και πολεμικών πλοίων, από την 08:00 μέχρι και τη δύση του ηλίου.

● Φωταγώγηση των μονάδων, στρατιωτικών καταστημάτων και πολεμικών πλοίων κατά τις βραδινές ώρες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.